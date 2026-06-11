El barrio perfecto para recorrer a pie en Bilbao se el de "las Siete Calles": laberinto medieval del siglo XIV, el mercado cubierto más grande de Europa y la mejor ruta de pintxos del País Vasco

Una de las ciudades más bonitas de toda la península ibérica, fundada a comienzos del siglo XIV y repleta de rincones secretos en los que se respira magia, Bilbao se constituye alrededor de uno de los cascos históricos más impresionantes de todo el país. Conocido con el sobrenombre de Las Siete Calles, el barrio se componía, originalmente, de dicho número de callejuelas, las cuales se extendían junto al río Nervión, que actualmente atraviesa la ciudad y la divide en dos.

El Museo Guggenheim junto al río / Istock / saiko3p

Junto con el resto de monumentos que se encuentran en la ciudad -el Azkuna Zentroa, los puentes de Calatrava y Frank Gehry, o el emblemático Museo Guggenheim-, el casco antiguo de Bilbao es uno de los mayores puntos de interés turístico que hay en la ciudad. Es muy habitual ver a turistas, tanto locales como internacionales, recorriendo las calles de este barrio, descubriendo los recovecos que se esconden a cada paso y maravillándose con la belleza de su atmósfera.

Adriana Fernández

Mucho más que siete calles

Es en este barrio donde se concentra la auténtica personalidad bilbaína, la cual ha ido tomando forma a lo largo de sus más de 700 años de vida. Principal núcleo comercial del norte de la península durante varios siglos, la villa fue creciendo en torno de tres calles originales, las cuales estaban rodeadas y protegidas por una muralla de casi 6 metros de alto. Fue ya a mediados del siglo XV cuando se construyeron las otras cuatro calles, dando ahora sí lugar a lo que hoy conocemos como Las Siete Calles.

La Catedral de Santiago se erige en el corazón del casco antiguo / Istock / sharko

Fuertemente rehabilitado y recuperado tras las inundaciones que lo asolaron en 1983, el barrio es uno de los principales centros de ocio y comercio de la ciudad. Sus calles, todas peatonales, invitan a descubrir sus comercios clásicos, los cuales se alternan con otros más modernos e innovadores; también aquí se concentra una gran cantidad de bares y tabernas, en las que parar y degustar algunos de los mejores pintxos de la región.

Barrio de esencia medieval

A lo largo de los siglos, el centro histórico de Bilbao a sido testigo de numerosos cambios sociales, económicos y culturales, además de haber sufrido los asedios de las guerras carlistas, los ataques de la Guerra Civil, y episodios de incendios e inundaciones. Pero a pesar de ellos, y de la reconversión urbana y modernización que en el siglo XX trajo consigo nuevas edificaciones, el barrio ha sabido mantener intacta su esencia.

La Plaza Nueva se encuentra en el extremo norte del barrio / Istock / MarioGuti

Recorriendo las calles del casco antiguo puedes acercarte hasta la Plaza Nueva, una de las plazas porticadas más bonitas que se pueden encontrar en el territorio. Rodeada de restaurantes, en los que probar lo mejor de la gastronomía vasca, la plaza es conocida por acoger cada domingo un mercado tradicional que se ha convertido en toda una estampa de la ciudad. Durante toda la mañana, aquí podrás comprar todo tipo de artículos de colección y segunda mano, como libros y discos, monedas y sellos, o todo tipo de artesanía.

Emblemas del barrio

En el corazón del casco antiguo se erige la Catedral de Santiago, integrada en la lista de Patrimonio de la Humanidad como elemento asociado a los Caminos de Santiago. Construida entre finales del siglo XIV y comienzos del XVI, constituye el mayor templo de estilo gótico de todo Vizcaya.

El Mercado de la Ribera junto al Nervión / Istock / todamo

Mucho más moderno que la catedral, el Mercado de la Ribera fue construido a mediados del siglo XIX junto al río Nervión. Uno de los edificios Art-Decó más bonitos que hay en Bilbao, construido en hierro forjado y cristal, es el mercado cubierto más grande de toda Europa, con una superficie de 10.000 metros cuadrados en los que se hallan puestos de carne y pescado frescos, una zona de verduras y hortalizas, y otra de pastelería y panadería, así como bares donde se sirven los mejores pintxos.