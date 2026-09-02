Se llama el “barrio de los millonarios” y es donde veranea (y vive) la élite de Galicia: chalets de piedra con embarcadero propio y una torre de 21 pisos frente a la ría más exclusiva del Atlántico

Solo tiene 10,6 hectáreas, pero todos quieren ir a ella. En el margen meridional de la Ría de Vigo, enfrentada a las parroquias de Coruxo y Oia, un pequeño peñón recoge una de las zonas más exclusivas de Pontevedra.

Isla da Toralla / Wikicommons / Dylanmonch vigo

Su propio nombre lo indica, y para acceder a la Isla de Toralla hay una única opción: cruzar el puente de hormigón que la une a la Playa del Vao desde 1860, una de las más famosas del municipio gallego. Sin embargo, no te confíes, el puente es privado y cuenta con barrera automatizada, lector de matrículas y vigilancia las 24 horas, de manera que, aunque legalmente las playas son de dominio público, en la práctica la urbanización interior y sus viales son privados, y no podrás pasearte sin ser identificada.

Sara Fernández García

Este “privilegio” es además disfrute de pocos vecinos, entre 150 y 160 instalados de manera permanente, una cifra que, por supuesto, se multiplica en los meses de verano.

Historia y patrimonio arqueológico

A pesar de su reducido tamaño, Toralla posee un amplio registro histórico que recorre desde la Edad del Hierro hasta la época romana y el desarrollismo del siglo XX, reflejado en la densidad patrimonial de la isla.

El suroeste de la isla ya estaba ocupado desde, al menos, el siglo V a.C. según estudios oficiales, refugio y de vestigios antiquísimos que muestran la actividad comercial, e intercambios con colonias púnicas del sur peninsular. Prueba de ello son las joyas que con el tiempo han emergido, como un betilo –una piedra sagrada– vinculado a santuarios o, se cree, ritos marineros.

Yacimiento Arqueológico Municipal Villa Romana de Toralla / Concello de Vigo, Ayuntamiento de Vigo

Y es que la historia continúa alojada en la propia isla, y bajo las edificaciones existen restos arqueológicos de la que se cree una necrópolis de la época romana de la, por entonces, Villa romana de Toralla.

El origen de la privatización En pleno desarrollismo de la década de 1960, la isla pasó a manos de la sociedad Toralla S.A., que privatizó el terreno y construyó el puente de conexión con la playa. Desde su urbanización, el enclave se convirtió en el refugio estival y residencial de las familias pertenecientes a la élite empresarial, industrial y económica de Vigo y Galicia.

Enclavada enfrente de la isla, en la Finca Mirambell, los restos de la mencionada villa ocupan el único yacimiento romano totalmente excavado y musealizado de forma integral en Galicia.

Yacimiento Arqueológico Municipal Villa Romana de Toralla / Ayuntamiento de Vigo

El recorrido de la visita se divide en tres partes diferenciadas:

La edificación principal, con la vivienda del señor, estancias privadas, comedor y un complejo termal con calefacción bajo el suelo. El segundo, el alojamiento anexo para personal y servidumbre; y, por último, los almacenes, las zonas de procesamiento industrial y espacio de salazón, directamente vinculada a los recursos marinos de la ría.

Qué ver y qué comer

Lejos de lo que cabría imaginar, Toralla cuenta con el que podría considerarse un milagro urbanístico en el corazón de la isla. La Torre de Toralla, un imponente rascacielos residencial de 21 plantas levantado durante los años 60 y diseñado por los arquitectos Xosé Bar Boo y Franco Boldrón. Su estructura rompe el horizonte costero y marca el inconfundible skyline de este refugio gallego.

Isla de Toralla / wikicommons / juantiagues

A día de hoy la isla continúa formando parte de la mencionada empresa privada, con una treintena de chalés de lujo y el edificio residencial.

Respecto a la mesa, igual de importante que cualquier parada histórica, el entorno de Coruxo, Canido y O Vao cuenta con un dispositivo copioso de chiringuitos típicos y restaurantes de alta cocina atlántica, como los mariscos de la ría —arroz con bogavante, navajas a la plancha, percebes y berberechos de la ensenada de O Vao—, la pesca del día —como el pez San Pedro, el rodaballo, lubina a la sal y sargo a la espalda—; y otras especialidades como la empanada gallega de xoubas (sardinillas) o de zamburiñas, maridada con vinos blancos de la D.O. Rías Baixas.