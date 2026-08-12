Se llama el “barrio de los millonarios” y es donde veranea (y vive) la élite del País Vasco: palacetes indianos frente a una bahía y la playa más señorial del Cantábrico

Hubo un tiempo en el que hablar de Bilbao era hacer referencia a la industria de los altos hornos, a la minería, la siderurgia, las navieras, los bancos y, por último, la electricidad. Una industria que durante la mitad del siglo XIX generó grandísimas fortunas entre algunas familias que hicieron del norte de España un lugar privilegiado donde vivir y veranear. Y uno de sus rincones favoritos fue Getxo, en el corazón de la ría.

La ría de Bilbao / Istock / Torval Mork

A pesar del tiempo que ha pasado, Getxo sigue siendo una de las zonas residenciales más caras de Bilbao. Y Neguri, ubicado junto al mar, el barrio más exclusivo. De hecho, fue allí donde se instaló aquella nueva élite vasca desde finales del siglo XIX y principios del XX. Lejos de ser un recuerdo del pasado, su presencia sigue siendo notable, con una arquitectura que se ha mantenido a lo largo de los años como reflejo de aquel poderío económico y que le ha valido el apodo del “barrio de los millonarios”.

Adriana Fernández

Una ciudad jardín en el corazón de Bilbao

Neguri nació aproximadamente hacia 1900, cuando parte de las grandes fortunas que estaban haciendo dinero con la industrialización de Bilbao decidió abandonar el centro de la ciudad y trasladarse a un entorno más saludable, tranquilo y exclusivo. Los historiadores cuentan que no fue un crecimiento espontáneo, sino que se diseñó como una especie de ciudad-jardín residencial, con grandes parcelas para viviendas unifamiliares.

Una ciudad jardín residencial de principios del siglo XX / Istock / Dolores Giraldez Alonso

El resultado fue extraordinario: palacetes rodeados de jardines, calles arboladas y vistas hacia el Abra, en un modelo residencial inspirado en los suburbios ajardinados ingleses. No es de extrañar que Neguri acabara convirtiéndose prácticamente en un sinónimo de la élite económica vasca.

El paseo de las grandes villas de la Belle Époque

Es por eso que la arquitectura de Neguri es casi un catálogo de los gustos y aspiraciones de aquella burguesía. Hay villas de inspiración inglesa, edificios eclécticos, regionalistas, neovascos... y grandes palacios diseñados por algunos de los arquitectos más importantes de la época, entre ellos Manuel María Smith, Ricardo Bastida, Severino Achúcarro y Rafael de Garamendi.

Villas y palacetes de inspiración ecléctica. / Istock / TONO BALAGUER

La mejor manera de entender el poderío arquitectónico de Neguri es visitar el paseo de las Grandes Villas, situado entre Neguri y Las Arenas, el barrio vecino. El recorrido reúne 29 puntos clave y atraviesa durante algo más de dos kilómetros algunos de los mejores ejemplos de arquitectura residencial burguesa de Getxo. No es de extrañar que el conjunto esté protegido como Bien Cultural en la categoría de Conjunto Monumental.

Entre los edificios más llamativos está el Palacio de Lezama Leguizamón, que todavía aparece como uno de los grandes hitos arquitectónicos de la zona. Y el Palacio Arriluce, hoy convertido en hotel, que ocupa una posición privilegiada frente al Abra, la amplia bahía donde las aguas de la ría de Bilbao desembocan en el mar Cantábrico.

El histórico Palacio Arriluce, hoy convertido en hotel / Istock

Las galerías modernistas más bonitas del País Vasco

Hay un lugar más que resulta fundamental para entender el universo fastuoso y notable de aquella alta burguesía vasca, y es Punta Begoña. Aunque no está exactamente en Neguri, se trata de un emblemático enclave costero en Getxo famoso por albergar las Galerías Punta Begoña, un impresionante edificio monumental de principios del siglo XX situado en el Muelle de Ereaga. Lo lamentable es que, a pesar de su valor histórico, hoy solo sean ruinas.

Lo que queda de las antiguas Galerías Punta Begoña / Wikimedia Commons

Las galerías fueron construidas en 1921 por encargo de Horacio Echevarrieta, uno de los grandes empresarios de la época, y diseñadas por Ricardo Bastida. Originalmente tenían una función práctica —contener los desprendimientos del acantilado— pero acabaron convirtiéndose también en un espectacular lugar de recreo privado.

Es una construcción muy peculiar porque mezcla ingeniería, arquitectura, paisaje y representación del poder económico. Posiblemente el mejor ejemplo de la arquitectura modernista y el pasado glorioso de este rincón privilegiado del País Vasco. Visitarlo es sumergirse en uno de los capítulos más interesantes de su historia reciente.