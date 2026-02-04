El desconocido barrio de Madrid que tiene uno de los murales de arte urbano más impresionantes del mundo: una obra de 200 metros cuadrados pintada en 3D

Quizá el lugar más especial de todo Moratalaz es el Parque de la Cuña Verde de O’Donnell, un espacio verde de más de 400 mil metros cuadrados donde disfrutar de las increíbles panorámicas que ofrece de la sierra de Madrid y el skyline de la ciudad, además de los conciertos al aire libre que tienen lugar en su anfiteatro. En cuanto al comer, destaca la zona de Las Lonjas, el área peatonal comprendida entre la Avenida de Moratalaz y la Calle Marroquina en la que se encuentran decenas de bares de toda la vida, cervecerías artesanas y algún que otro restaurante de especialidad.