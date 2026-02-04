El desconocido barrio de Madrid que tiene uno de los murales de arte urbano más impresionantes del mundo: una obra de 200 metros cuadrados pintada en 3D
Un recorrido a través del arte urbano de uno de los barrios más tranquilos de la ciudad.
Capital de España desde el siglo XVI, Madrid es una de las principales ciudades del continente europeo. Con una población de más de 3,5 millones de habitantes, la ciudad se estructura en un total de 131 barrios, los cuales se agrupan en 21 distritos. Mientras que los distritos más conocidos son Centro, Retiro, Moncloa o Chamartín, en todos hay algo que merece la pena ser descubierto durante la estada en la capital.
En la parte sureste de la ciudad, bordeado por la M-30, la A-3, la M-23 y la M-40, se extiende uno de los distritos con mayor calidad de vida de toda la ciudad. Barrio principalmente familiar, sus más de 95 mil habitantes gozan de extensos terrenos verdes y rincones tranquilos donde relajarse.
Ruta urbana a través del arte
Distrito que comenzó a extenderse a lo largo de la década de 1960, y que hoy día sigue creciendo, Moratalaz es una de las zonas con mayor calidad de vida de la ciudad de Madrid. Pero no es solo su ambiente familiar y tranquilo lo que hace de este distrito uno de los sitios más atractivos de la capital; repartidos por las calles de Moratalaz, vistiendo las fachadas de varios edificios, se pueden encontrar hasta 23 murales.
Uno de los murales más destacados es el que lleva por título “Persigue tu estrella”, una obra de la artista Leyre Pérez Velasco, más conocida por su nombre artístico LÈYVÈL, el cual ha estado nominado al Mejor Mural del Mundo 2025 por la plataforma Street Art Cities. Se trata de un colorido tríptico de 180 metros cuadrados que se puede visitar en el CEIP Regimiento Inmemorial del Rey. En colaboración con el escultor digital Ricardo Rolland, el mural incluye elementos en 3D: al acercarse a la obra con un móvil, la pintura y los animales que aparecen en ella cobran vida.
Además de esta espectacular obra, el proyecto Muraltalaz reúne en una misma ruta los otros 22 murales que hay repartidos por el distrito, la mayoría de ellos elaborados por las expertas manos de artistas afamados de la disciplina. Para completar la ruta, en cada mural hay instalada una placa informativa en la que se constatan el nombre de la obra, el autor y un comentario sobre su significado, así como un código Navilens que permite la accesibilidad a aquellos con discapacidad visual.
Algunos otros de los murales que descubrirás si te acercas a Moratalaz son “Ciudad de Lobos”, del madrileño Asem Navarro en el CEIP Martínez Montañés, “Ciegos de Luz Azul” del artista Taquen en el CEIP Pío Baroja, o “El Soñador” de la muralista gallega Lidia Cao en el CEIP Real Armada.
Recorriendo el barrio
Quizá el lugar más especial de todo Moratalaz es el Parque de la Cuña Verde de O’Donnell, un espacio verde de más de 400 mil metros cuadrados donde disfrutar de las increíbles panorámicas que ofrece de la sierra de Madrid y el skyline de la ciudad, además de los conciertos al aire libre que tienen lugar en su anfiteatro. En cuanto al comer, destaca la zona de Las Lonjas, el área peatonal comprendida entre la Avenida de Moratalaz y la Calle Marroquina en la que se encuentran decenas de bares de toda la vida, cervecerías artesanas y algún que otro restaurante de especialidad.
