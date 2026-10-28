El barrio de Granada que combina historia, arte urbano y algunas de las mejores tapas de la ciudad

Viajar hasta Granada siempre es un éxito asegurado. Sus joyas Patrimonio Mundial de la UNESCO nunca decepcionan a los viajeros. Y es que la Alhambra (aquí te dejo algunas curiosidades y datos interesantes), el Generalife y el Albaicín son joyas que uno nunca se cansa de visitar. Ahora bien, si ya conoces la ciudad nazarí y quieres descubrir otros rincones nuevos, estás en el sitio adecuado, ya que hoy vamos a pasear por el barrio de los greñudos. ¿Me acompañas?

Sara Fernández García

Al norte, el histórico barrio de Granada que aúna modernidad, vistosos murales y los mejores sitios para ir de tapas limita con las plazas Nueva y de Sata Ana; al sur con el cauce del Genil; al oeste con la Acera del Darro; y, por último, al este, con la colina de la Alhambra. Un enclave bastante céntrico, pero que durante años ha estado opacado por otros barrios como el Albaicín o la zona de Sacromonte.

El Realejo: la Granada de los judíos

El Realejo era el barrio judío cuando los árabes llegaron a Granada. Bautizado como Garnata al-Yahud, adoptó su nombre actual cuando durante la Reconquista, los Reyes Católicos se quedaron las propiedades de la familia real nazarí. Y resulta curioso, pero a día de hoy, todavía muchos granaínos lo conocen como el barrio de los greñudos. ¿Te imaginas por qué? Efectivamente, por el peyot, esas patillas largas que algunos hombres judíos se dejan a la altura de las sienes y las orejas y que, con la gracia andaluza, empezaron a considerarse ‘greñas’.

El Realejo tambiés es conocido como el barrio de los greñudos. / Istock / Soyazur

Antes de empezar a pasear por sus calles, vamos a disfrutar de uno de los miradores más desconocidos de Granada y que ofrece unas vistas impresionantes. Si el de San Nicolás está siempre abarrotado de gente, el de la placeta Puerta del Sol, en la parte alta del Realejo, destaca por ofrecer atardeceres memorables para los amantes de la opacarofilia. En sus tiempos fue un lavadero, como todavía atestiguan las columnas de piedra traídas de Sierra Elvira y las tejas árabes.

Museos e iglesias en el Realejo

Y ahora sí, vamos a pasear por algunas de las arterias principales del barrio. Empezamos por Pavaneras que, de repente, cambia de nombre y se convierte en la plaza de los Tiros. Allí descubrimos uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, una casa palacio fortificada del siglo XVI que destaca por los cañones (también llamados tiros y de ahí su nombre) en sus almenas. Hoy en día es el museo histórico de la ciudad de Granada, que alberga pintura de los siglos XVII al XIX, escultura barroca, cerámica, grabados, o la famosa Cuadra Dorada (con su artesonado policromado).

En la plaza de Santo Domingo se encuentra la estatua de Fray Luis de Granada. / Istock / NATALIA PEREVERZIEVA

También es interesante detenerse en la plaza de Santo Domingo para tomar alguna foto a la estatua de Fray Luis de Granada. Tras su figura aparece la iglesia de Santo Domingo, que empezó a levantarse a principios del siglo XVI por mandato de los Reyes Católicos. En su día, formó parte del convento de Santa Cruz la Real, que llegó a ser sede del Tribunal de la Inquisición en Granada y hoy impresiona al viajero por su fusión de estilos arquitectónicos (entre los que destaca una exuberante decoración barroca). También hay que contemplar la frase de su fachada ‘tanto monta’, que hace alusión al famoso lema de los Reyes Católicos (tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando), que significaba que los dos monarcas tenían el mismo poder y autoridad.

A dos minutos, llegamos a la plaza que da nombre al barrio y donde descubrimos el taller-tienda del luthier Daniel Gil de Avalle. Entramos en esta guitarrería para charlar con Daniel, especialista en construcción, restauración, reparación y reproducción de guitarras artesanales. Nos habla de su formación, de sonidos, de las diferentes maderas… y transmite un amor incondicional por la música y por un oficio que, si no se pone remedio, no conseguirá traspasar cuando llegue el momento de la jubilación.

El luthier Daniel Gil de Avalle en su guitarrería de la plaza del Realejo. / D.R.

Cruzamos la calle y, en la misma plaza, se encuentra la huevería-pollería Enriqueta, un comercio que lleva más de medio siglo abierto y que sigue demostrando la importancia que tiene el pequeño comercio a la hora de imprimir carácter a un barrio. Y, cuando se baja el cierre, podemos ver un grafiti de la fundadora, realizado por ‘el niño de las pinturas’.

El niño de las pinturas: street art

Precisamente este artista que nació en el barrio del Zaidín vive ahora en el Realejo y ha convertido paredes de edificios decaídos en auténticas obras de arte. No estamos ante unos interesantes y vistosos grafitis, sino ante verdaderas muestras de street art. Y es que Raúl Ruiz combina la pintura con sentencias textuales que se funden de una manera única.

Obra de 'El niño de las pinturas', en el barrio del Realejo. / D.R.

Vamos acabando nuestro recorrido de la mejor manera posible, que no es otra que llenando el estómago en la mejor ciudad del mundo para ir de tapas. Podemos empezar, por ejemplo, en el bar Capitán Amargo, que cuenta con más de 36 grifos de cerveza artesanal. Otro de los imprescindibles en el barrio es Potemkin, pionero en servir sushi como tapas o La Botillería, que ofrece jamón de la Alpujarra, alcachofas granadinas o tomate dulce de Motril. Y, cerramos el capítulo gastro con una asignatura pendiente, la de probar la comida asiática y casera preparada por las religiosas filipinas que viven en el convento de las Carmelitas Descalzas. Los pedidos (sushi, gyozas, noodles y guisos filipinos) se pueden encargar por teléfono y se recogen en el propio convento.

El Realejo: dónde dormir

En Acera del Darro 62, a tan solo 12 números de la antigua vivienda donde Federico García Lorca vivió con su familia durante su adolescencia, entre 1909 y 191, se encuentra el Barceló Carmen Granada, frente a la espectacular Alhambra y a diez minutos de la Catedral.

El Barceló Carmen Granada, frente a la espectacular Alhambra y a diez minutos de la Catedral. / Manolo Yllera

Este hotel de 4 estrellas es el mejor cuartel general para disfrutar tanto de las joyas de Granada como de sus rincones menos conocidos. Con un diseño interior concebido como un homenaje a la Alhambra (gracias al trabajo del estudio de interiorismo ILMIODESIGN), nada más entrar en el hall descubrimos arabescos, celosías o yeserías nazaríes actualizadas y un toque dorado que actúa como hilo conductor, creando una atmósfera de lujo, calidez y sofisticación.

Otra reinterpretación que también podemos disfrutar en las paredes del Barceló Carmen Granada es la que ha realizado Casa Peña sobre la tradición cerámica andaluza desde una mirada contemporánea. Bajo el concepto ‘15 miradas a Granada’, Cristina Peña ha creado una colección 15 platos decorativos en los que conviven oficio, palabra e identidad.

Colección ‘15 miradas a Granada’, de Casa Peña en el Barceló Carmen Granada. / Gayonso

Y ponemos fin a este recorrido por el Realejo volviendo a disfrutar de las tapas granadinas, pero en este caso sin salir del hotel. En La Santa María Gastrobar podemos probar cocina local y mediterránea con recetas internacionales, mientras que si subimos a B-Heaven, podemos disfrutar de un buen cóctel con unas vistas panorámicas a la Alhambra que nos recuerdan por qué nos gusta tanto la ciudad que para muchos alberga la Octava Maravilla del Mundo.