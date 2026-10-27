Barón de Ley abre sus puertas al enoturismo con la segunda sala de barricas más grande del mundo: un monasterio del siglo XVI, catas directas del depósito y la escapada perfecta para un fin de semana con Denominación de Origen Rioja

Pocas escenas se comparan con la llegada de otoño, y pocas se igualan en España a la estampa de viñedos que durante kilómetros bañan las extensiones que presume la producción nacional. Septiembre a las espaldas, la vendimia ha terminado y la consecución de cepas descansa, vacía, sobre el terreno, dando pie a una historia que apenas está comenzando.

Las cepas pierden el verde en pocas semanas y las laderas se cubren de ocres, dorados y amarillos, con alguna mancha roja que atraviesa las hileras. En las tierras bañadas por el Ebro, entre La Rioja y Navarra, ese espectáculo dura apenas unas semanas, entre octubre y noviembre, y convierte cualquier carretera en un mirador imposible. ¿La mejor manera de descubrirlo? Un fin de semana de enoturismo desde el que seguir la vida del vino desde la tierra a la copa, y de paso conocer la historia de quienes han dedicado la suya a hacer todo ello posible.

Viñedos Bodega Baron de Ley / VIÑEDOS BARÓN DE LEY S.L.

Las buenas bodegas, además, suelen estar bien acompañadas por eso, ejemplo de ello, la Bodega Barón de Ley inaugura una nueva etapa en el mundo del enoturismo a lo grande, con siglos de historia entre sus muros y, a menos de una hora en coche de una de las capitales gastronómicas más importantes del país. Desde este mes de octubre, la finca navarra y el monasterio que les ha visto sumar botellas abre por primera vez sus puertas, y desde Mendavia, Barón de Ley celebra.

Adriana Fernández

Un château entre viñedos

La visita empieza en la puerta. La bodega está rodeada de unas 200 hectáreas de viñedo propio que en estas semanas lucen los colores del otoño y se abren, desde el paredón de piedra que precede a la infinita finca, como ríos de color vibrante surcados en su centro por un camino que lleva directamente a la bodega. Sus orígenes se remontan a 1985, cuando un grupo de profesionales del vino compró esta finca, la Finca de Imas, con una idea en la cabeza: levantar en la Denominación de Origen Calificada Rioja una bodega al estilo de los grandes châteaux franceses del Médoc, con el viñedo alrededor de la casa y el vino nacido en la misma tierra. Su primer Reserva saldría en 1990.

Sin embargo, lejos de la realidad, las viñas que acompañan la entrada son solo una pequeña parte de las más de 600 hectáreas que la bodega cultiva entre La Rioja Alta y La Rioja Oriental, donde trabaja con diez variedades autóctonas. En números, cada año vendimia a mano unos 1,8 millones de kilos de uva, que después se llevan a las instalaciones para ser seleccionadas también a mano, un proceso que se explica como parte esencial de la producción, y parada fundamental en la visita.

Bodega Barón de Ley Sala Barricas / Bodega Barón de Ley

Del depósito a la copa

Dentro de la bodega y siempre con una copa en la mano, el encuentro es en sí mismo una pequeña cata que acompaña el proceso del vino y anticipa el paladar a los sabores que cerrarán la visita. Se trata de un recorrido que empieza y termina en las entrañas de la bodega. En la zona de elaboración, la primera cata presenta el vino "en rama", directamente de los depósitos, cuando todavía está a medio camino entre la idea y la consagración, en muchos casos vinos jóvenes que esperan a "ser domados", en una modalidad que permite al visitante notar en la boca lo que el tiempo y la crianza van a hacer con el producto.

Cierra tu visita La experiencia dura hora y media y se celebra de martes a sábado, con pases a las 10:30 y a las 12:30, en grupos de un máximo de 14 personas. Cuesta 30 euros por persona y se puede hacer en español o en inglés.

A continuación se pasa a la sala de barricas, el espacio más impresionante de la finca, frío, húmedo y tenue, siempre preferiblemente apagado, con capacidad para 31.000 barricas de 225 litros, alineadas en largas hileras, e iluminadas por halos que le confieren esa presencia contemporánea a un oficio milenario. Considera la segunda más grande del mundo, guarda la crianza en madera de los Reservas y Grandes Reservas, los vinos en los que Barón de Ley se ha especializado desde sus comienzos, pero es también cuna del botellero más grande de La Rioja, con 7 millones de botellas incluyendo siempre estas últimas mencionadas.

Bodega Barón de Ley / Bodega Barón de Ley

La visita termina con una cata guiada de tres vinos terminados de la casa, que permite comparar lo que se ha probado en el depósito con el resultado final, y la acompañan ibéricos de bellota que el propio grupo elabora en Extremadura.

El monasterio de los monjes del vino

Pero la belleza es lenguaje habitual de la zona, y siempre listo para otra sorpresa, Barón de Ley esconde al otro lado de sus jardines el Monasterio de Imas, datado en el siglo XVI, y hogar de una comunidad de monjes benedictinos que ya elaboraban vino aquí hace más de cinco siglos. Hoy es la sede del grupo bodeguero y el símbolo de su historia, un espacio visitable donde el tiempo no conoce espacio y el interior de sus salas, tal y como un día fueron, cuenta la vida habitual de quienes lo regentaron, desde las zonas comunes hasta las residencias de aquellos monjes, pasando por las rudimentarias bodegas que dieron origen a la producción cuatro siglos antes de que naciese siquiera la Denominación de Origen Calificada Rioja. En honor a ella, la bodega ha bautizado con su nombre uno de sus vinos, Finca Monasterio.

Monasterio de Imas / Bodega Barón de Ley

Fin de fiesta en Logroño

Para quien viaja en fin de semana, el sábado es el día, y el pase de la mañana deja libre la tarde para cruzar el río Ebro hasta la ciudad de Logroño, declarada en su momento Capital Española de la Gastronomía. Su gran escenario son la calle Laurel y la de San Juan, la llamada Senda de los Elefantes, con la mayor concentración de bares de pinchos de la ciudad. En pocas palabras, el cierre perfecto para un fin de semana de ensueño. Cada barra tiene su especialidad, y la más célebre es la de los champiñones a la plancha del Bar Soriano, que suele llenarse a cualquier hora. Y si te sobra tiempo, entre bar y bar, la concatedral de Santa María de la Redonda guarda un Calvario que, dicen, se atribuye a Miguel Ángel.