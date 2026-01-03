Los bares de Sevilla favoritos del presentador de Telecinco José Ribagorda: "Son lugares auténticos"

Sevilla se ha convertido no solo en uno de los destinos turísticos más visitados y admirados de la geografía nacional, sino también en una verdadera Meca gastronómica gracias a la calidad culinaria de sus tabernas, bares y restaurantes. Una ciudad repleta de sabor y aroma que gana constantemente adeptos con sus guisos, platos y especialidades, como ha sido el caso del histórico periodista y presentador de informativos José Ribagorda.