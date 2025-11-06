Ni Barcelona, ni Mataró: este pequeño pueblo es la auténtica cuna del Modernismo Catalán

Es entonces cuando se descubre su nombre: Canet de Mar, un tesoro de la costa del Maresme, en la provincia de Barcelona. La arquitectura modernista convive con playas tranquilas y un ambiente mediterráneo muy cotidiano. Caminar por sus avenidas entre fachadas de colores crema, plazas llenas de gente y una belleza que contiene el toque del mismísimo Lluís i Montaner. ¡Pero eso no es todo! También ha servido de escenario para películas del cine español como es 'Casa en flames', nominada hasta en ocho categorías a los Premios Goya.