Ni Barcelona, ni Mataró: este pequeño pueblo es la auténtica cuna del Modernismo Catalán
Este tesoro de costa ha servido de escenario para películas nominadas a los Goya, además de ser el lugar en el que el arquitecto Lluís Domenech i Montaner tenía su estudio.
En este pueblo las calles se llenan de luz y se escucha el murmullo del mar de fondo. Su gran atractivo, más allá del mar, es su legado modernista. Muchos curiosos visitan este emblemático lugar porque fue hogar de un importantísimo arquitecto que dejó su huella en algún que otro rincón de la ciudad. Y es que, aquellos lugares que han sido cuna de grandes profesionales se convierten en auténticas joyas en nuestro país, consiguiendo un turismo cada vez más culto.
Es entonces cuando se descubre su nombre: Canet de Mar, un tesoro de la costa del Maresme, en la provincia de Barcelona. La arquitectura modernista convive con playas tranquilas y un ambiente mediterráneo muy cotidiano. Caminar por sus avenidas entre fachadas de colores crema, plazas llenas de gente y una belleza que contiene el toque del mismísimo Lluís i Montaner. ¡Pero eso no es todo! También ha servido de escenario para películas del cine español como es 'Casa en flames', nominada hasta en ocho categorías a los Premios Goya.
Mientras tanto, el encanto que busca el turista que decide desplazarse hasta este rincón, reside en detalles tan simples que se encuentran en el casco antiguo de esencia medieval. Entre callejones, se levanta la iglesia de Sant Pere i Sant Pau, con su campanario que vigila las casas bajas. Desde allí, un corto paseo lleva hasta la playa de Canet, un lugar en el que cualquiera se perdería durante unas horas para desconectar de la ciudad.
La ciudad que fue hogar del grandísimo Lluís Domenech i Montaner
El célebre arquitecto Lluís Domènech i Montaner se encargó de dejar aquí su huella más personal: fue autor del Palau de la Música Catalana y del Hospital de Sant Pau en Barcelona. La Casa Museu Domènech i Montaner conserva planos, maquetas y recuerdos del maestro, además de la Casa Roura, por lo que se han convertido en una parada obligatoria para todos los que visitan la ciudad.
En las afueras, el protagonista es el Castillo de Santa Florentina, una fortaleza medieval que fusiona piedra y fantasía modernista. Levantado sobre una antigua villa romana, fue restaurado por el mismo aquitecto mencionado y llegó a alcanzar la fama internacional al convertirse en uno de los escenarios de la icónica serie de 'Juego de Tronos'.
Cómo llegar a Canet de Mar, la cuna del Modernismo Catalán
Llegar a Canet es más que sencillo: a menos de una hora en tren desde Barcelona, el viaje en la línea R1 de Cercanías ofrece un trayecto con vistas al mar. ¿Te lo perderías? Cada minuto en esta ciudad es un regalo.
