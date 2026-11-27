Entre Barcelona y Girona se encuentra la montaña donde vive un animal que no existe en ningún otro lugar del planeta: hayedos, masías y una Reserva de la Biosfera desde 1978
Esta especie, considerada el único de Europa en peligro crítico de extinción, habita de forma exclusiva en torrentes protegidos de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
En 1979, un naturalista que paseaba por un torrente del Montseny vio un tritón en el agua limpia y fría de la montaña. Durante más de veinte años se pensó que era un tritón pirenaico que había quedado aislado lejos de los Pirineos, hasta que los estudios de los expertos Salvador Carranza y Fèlix Amat demostraron en 2005 que se trataba de una especie distinta, separada de su pariente pirenaico desde hacía más de un millón de años.
Le pusieron por nombre Calotriton arnoldi, pero en catalán y a nivel coloquial se le conoce como tritón del Montseny, el único vertebrado endémico de Cataluña, y exclusivo de unos pocos torrentes de este macizo, por lo que está considerado el único urodelo de Europa en peligro crítico de extinción. Su hogar tampoco es para menos: una montaña de hayedos, castañares y masías a una hora de Barcelona, que la Unesco declaró Reserva de la Biosfera.
Del valle de Santa Fe a las cumbres del Montseny
El Montseny es el macizo más alto de la cordillera prelitoral catalana y se reparte entre tres comarcas: el Vallès Oriental y Osona, en la provincia de Barcelona, y La Selva, en la de Girona. El río Tordera, frontera natural, se encarga de dividirlas en tres grandes conjuntos: al oeste, el Pla de la Calma; al norte, el Matagalls; y al este, Les Agudes y el Turó de l'Home, que con 1.706 metros proclaman la cima más alta. Esa diferencia de altura en tan poca distancia del mar explica su gran rareza: en un mismo día se pasa de los encinares mediterráneos a los hayedos y abetales propios del centro de Europa, y en las cumbres aparecen especies de montaña alpina.
La puerta de entrada más conocida es el valle de Santa Fe, al que se sube desde Sant Celoni por la carretera, y en el kilómetro 21 espera el Centro de Información de Can Casades, una antigua casa de veraneo de principios del siglo XX rehabilitada, con aparcamiento, área de pícnic y una proyección sobre las cuatro estaciones del parque. De allí salen varios itinerarios señalizados que recorren la fageda de Santa Fe, el hayedo más famoso del macizo, a unos 1.100 metros de altitud, una vista espectacular que se puede alargar a través de la vuelta del embalse, en unos tres kilómetros y hora y media, entre hayas, robles y castaños. En diciembre las hayas ya han perdido la hoja y el bosque se recorre con mucha menos gente que en pleno otoño, sin perder su espectacularidad.
Prepara tu escapada
Can Casades abre los fines de semana y festivos de 10:00 a 15:00 y ofrece una producción llamada "Les quatre estacions al Montseny", de 30 minutos y gratuita.
Una vez metidos en ruta, la vuelta al embalse de Santa Fe es apta para todas las edades, pero las subidas al Turó de l'Home o al Matagalls pueden tener nieve o hielo en diciembre, por lo que sé prevenido y lleva calzado y ropa de montaña. En este contexto, y para tener todo atado, ten en cuenta cuándo lo visites, puesto que los puentes el valle de Santa Fe recibe muchos visitantes y asegurarse un hueco en el aparcamiento suele estar reservado para los más madrugadores. Si no, usa el transporte público, un acierto asegurado.
Para completar la escapada, visita el Museo Etnológico del Montseny, La Gabella, en Arbúcies, y el Espai Montseny de Viladrau, opciones cercanas y perfectas para entender el contexto de la zona. Y ahora sí, la duda de oro: ¿el tritón? Pues siendo sinceros, es bastante complicado que lo veas. No se puede visitar en libertad y no se publica dónde vive. Hay que respetar los cauces, no bañarse en los torrentes ni mover piedras, pero oye, ¡nunca sabes!
El tritón que nadie puede ver, las brujas de Viladrau y la castaña de las castañeras
El tritón del Montseny es un animal pequeño, de unos diez centímetros, completamente acuático, que respira a través de la piel y de la boca y necesita aguas frías, corrientes y muy oxigenadas, normalmente protegidas por bosques. A principios de los años 2000 se había localizado en solo cinco torrentes del macizo con preferencia por los hayedos, y las estimaciones actuales hablan de entre 1.500 y 2.000 adultos, por eso su protección es extrema: las diputaciones de Barcelona y Girona, la Generalitat, el Zoo de Barcelona y otras entidades mantienen un programa de cría en cautividad para reforzar las poblaciones silvestres. La mejor manera de ayudarle es no buscarlo, no meterse en los torrentes y no mover las piedras de los cauces.
El Montseny también tiene sus leyendas. Viladrau es el pueblo de las brujas y conserva su propio Ball de Bruixes. Sus gigantes llevan los nombres de Maria Joaneta, la bruja, y de Joan Sala i Ferrer, el bandolero Serrallonga, que se movió por estas montañas en el siglo XVII y que la tradición convirtió en héroe popular.
Y como recomendación estrella, si quieres ponerle la guinda al viaje, y aprovchenado la época y destino, te recomendamos la castaña, el gran producto de la montaña. Hasta mediados del siglo XX, la castaña de Viladrau era la más valorada de las que se vendían en Cataluña, y las castañeras de Barcelona solo querían tostar esas, brillante, dulce y fácil de cocer, y en sus tiendas se venden todo el año la castaña tostada y sus derivados, incluida la butifarra de castaña.
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