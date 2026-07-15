El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo platos enormes de comida casera por 3 euros: "No puede ser más barato".

Existe un bar en el municipio hispalense de Mairena del Aljarafe en el que las palabras no son necesarias y que, con un mero gesto de manos, los camareros comprenden perfectamente la comanda. Se trata del bar El Mudo, un emblemático negocio fundado hace más de cinco décadas por la pareja formada por Pepe Martínez y Esperanza Fernández, ambos sordos, que hoy en día regentan sus hijos con la comida casera a bajos precios como su principal seña de identidad.

Redacción Viajar

Fue en 1968 cuando Pepe y Esperanza decidieron poner en marcha este bar en Mairena del Aljarafe. Al principio, realizaban distintos dibujos y marcas para poder comunicarse con los comensales. Pero, finalmente, el cariño que emanaba el lugar y la cercanía del personal y los vecinos acabó por hacer innecesaria cualquier palabra o boceto para entenderse.

Setas de Sevilla, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad (España) / Istock / Orietta Gaspari

La historia de Pepe El Mudo y el código propio del bar

Comenzaron así a crear un código propio en el que la comprensión, la familiaridad y el cariño era la tónica en general. De ese modo, solo con hacer una cruz con el dedo índice y el pulgar sabían que les estaban pidiendo una cerveza, o con dibujar sobre la barra, la cuenta.

Una forma de romper barreras que ha llevado a que la rotonda situada frente al local lleve el nombre de 'Pepe El Mudo', además de haber protagonizado un cortometraje de Cruzcampo llamado ‘Pepe El Mudo, una historia #ConMuchoAcento’.

Un bar familiar con comida casera y precios bajos

Todo ello busca reconocer la larga historia de este bar que continúa en manos de la familia, ahora con los hijos de Pepe y Esperanza al frente.

Alcázar de Sevilla / Istock

Un entorno que, además de la calidez de su trato, destaca por la exquisitez de su cocina y sus bajos precios, con comida casera con platos contundentes por apenas 3 euros.

Cocituber visita El Mudo y destaca sus precios

"No puede ser más barato", ha señalado el influencer ‘Cocituber’, conocido por recorrer la geografía nacional probando y reseñando los locales más singulares del país.

Un viaje que le ha llevado a degustar los platos de este bar de Mairena del Aljarafe especializado en carnes y marisco que ha conseguido conquistar al creador de contenido.

Las gambas más famosas de Sevilla, según Cocituber

"Cuatro euros y tres euros los platos y la bebida 1,70 euros, no se puede ser más barato", ha asegurado el influencer, que ha asegurado que este negocio tiene "la gamba más famosa de toda Sevilla", disponibles por 11,25 euros la media ración. "Madre mía cómo están las gambas, me puedo tirar todo el día comiendo gambas, está tirado", ha indicado.

La Torre del Oro / Istock / Pablo

Además, ha degustado su famosa ensaladilla, a 4,55 euros, que afirma que es "espectacular", así como sus cabrillas guisadas, a 4 euros, que ha hecho que el creador de contenido afirme: "Sevilla me fascina, es que se come bien".

Carne mechada, chuletón y torrijas en El Mudo

Durante su estancia, 'Cocituber' ha probado también su chuletón de cerdo con patatas, disponible por 7,50 euros, "tiernecito", así como su famosa carne mechada con huevos y patatas a 12 euros, "una auténtica maravilla".

Catedral de Sevilla y torre de la Giralda, España / Istock / arcady_31

Tras degustar de postre una torrija, a 4,25 euros, el creador de contenido ha afirmado que no le sorprende que tenga de nota media en Google 4,3 sobre 5 con las más de 2.500 reseñas que acumula porque "está todo rico".

Horario y ubicación del bar El Mudo en Mairena del Aljarafe

"Lleva abierto desde 1968 con esos precios, esa calidad y este servicio. La nota es un 10", ha asegurado sobre este bar situado en la calle Cervantes número 1 de Mairena del Aljarafe.

Catedral de Sevilla, España / Istock / THEPALMER

Un local que se puede visitar de miércoles a lunes de 12.00 a 23.30 horas, mientras que los martes permanece cerrado, y del que el crítico gastronómico ha sentenciado: "Es impresionante".

Fuente: El Correo de Andalucía