El bar-chiringuito colgado de un acantilado que tiene la vista más imponente del Mediterráneo: "La mejor puesta de sol de Menorca"

Quizás tú no lo conozcas, pero es una de las cuevas más visitadas de Menorca, se trata de Cova d'en Xoroi, cuenta con varias terrazas y miradores a distintas alturas que ofrecen una panorámica espectacular. Actualmente, es un bar musical de día y una discoteca por la noche, tomarte una copa y disfrutar de la música en lo alto de un acantilado con vistas al mar es una experiencia que no podrás perderte. Cómo discoteca, cada noche lleva artistas internacionales y los jueves organiza las fiestas de la espuma más famosas de toda Menorca. Está situada sobre un acantilado de la zona sur de la isla, en la urbanización de Cala en Porter. Es uno de los lugares más demandados y visitados, sobre todo por su gran ambiente y localización.

Adriana Fernández

La leyenda cuenta que Xoroi, un hombre que llegó del mar y nadie sabe cómo, utilizó la cueva como refugio. Al poco tiempo, una de las jóvenes de las casas de campo desapareció antes de su boda y, con el paso de los años, gracias a una fuerte nevada, aparecieron unas huellas que llevaban hasta la cueva. Cuando llegaron allí, vieron a un hombre, a una mujer y a sus tres hijos. Xoroi, saltó al mar y la mujer y los dos hijos fueron llevados a Alaior, donde pasaron el resto de sus días.

Cova d'en Xoroi / Istock / stanciuc

“La mejor puesta de Sol de Menorca”

Son muchos los viajeros que comparten su experiencia y asombro en plataformas como TripAdvisor tras visitar este rincón único de la isla. Basta con leer algunas de sus reseñas para entender el impacto del lugar: “Es una parada totalmente obligatoria en Menorca. Ver la puesta de sol desde las terrazas del acantilado, escuchando música de fondo dentro de una cueva natural sobre el mar, es una experiencia sencillamente mágica. Vale cada euro que pagas”.

Sunset de Cova d'en Xoroi / Istock / wikimedia Commons/Travelinho

Y es que el plan no está completo si no acompañas el momento con el trago más icónico de la isla: la famosa Pomada menorquina. Si es tu primera vez en las Baleares, debes saber que no tiene nada que ver con un cóctel cremoso como la piña colada; se trata de una combinación elaborada con Gin Xoriguer y limonada natural. Pedirte una Pomada bien fría mientras el sol se esconde en el horizonte y las olas rompen bajo tus pies es, sin duda, uno de esos momentos imborrables que se quedan grabados de tu viaje a Menorca.

Cova d'en Xoroi, cove en Cala de Porter / Istock / Gustavo Muñoz Soriano

Cova d'en Xoroi: precio, reservas y horarios

Su precio cambia según el momento del día y cuando decidas visitarla, siendo desde los 8,50 euros por persona incluyendo una bebida refrescante, y si deseas un cóctel se te suma 2 a 4 euros más hasta 12,50 si decides visitarlo en el atardecer. La entrada de las discotecas asciende a 20 euros por persona.

Arquitectura exterior y diseño de 'Cova d'en Xoroi (Cala'n Porter)' / Istock / chettarin

Sus horarios de apertura son desde las 15:00 a 21:30 en mayo y desde las 11:30 a la finalización de la puesta de sol el resto de meses de temporada alta que son junio, julio, agosto y septiembre.