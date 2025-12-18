Ni Baqueira, ni Sierra Nevada: la mejor estación de esquí de España, según los Premios Mundiales del Esquí, es la más alta de los Pirineos y está rodeada de un patrimonio románico inigualable

Solo siete estaciones de esquí, de las más de 30 con las que cuenta España, han optado al premio a la mejor de todo el país.

España cuenta con la ventaja de ser uno de los países más montañosos de toda Europa, y eso, para practicar un deporte como el esquí, y otros deportes de invierno, es toda una ventaja. Si además le sumamos el hecho de que es uno de los países con mayor cantidad de horas de sol al día, incluso en pleno invierno, lo convierte en uno de los destinos favoritos para hacer esquí

Cuántas estaciones de esquí hay en España

El país cuenta con más de 30 estaciones de esquí operativas, pero solo siete han sido las nominadas en la candidatura a mejor esquí resort de España en la última edición de los premios Mundiales del Esquí: los World Ski Awards.

Adriana Fernández

Y la ganadora es, para el jurado, sencillamente flamante. O, como ellos mismos han dicho, es la estación que ofrece “una experiencia invernal inigualable para los amantes del esquí”. 

Las mejores estaciones de esquí de España

En la última edición de los World Ski Awards, los candidatos que han optado a llevarse el premio en la categoría a mejor estación de esquí de España (Spain’s Best Ski Resort), han sido siete estaciones que habitualmente se cuelan en los listados de las mejores. 

Desde Aramón Cerler y Aramón Formigal, ambas en Huesca, a la estación de Astún Candanchú, en el Pirineo Aragonés; Baqueira Beret, Masella y Boí Taüll, todas en el Pirineo catalán, y Sierra Nevada, la estación de esquí de Granada, y que, además, es la más alta de España

Esta es la mejor, según los Premios Mundiales del Esquí

De todas ellas, solo una se ha llevado el galardón a mejor estación de esquí y en esta ocasión el premio ha recaído en Boí Taüll, la estación más alta de toda la cordillera de los Pirineos, con pistas que van desde los 2.020 hasta los 2751 metros de altura, lo que “garantiza una calidad de nieve excepcional durante toda la temporada”, apuntan desde Pirineu365, la marca que representa a todas las estaciones de los Pirineos catalanes.

Situada en la Vall de Boí (o el Valle de Bohí), en el corazón del Pirineo de Lleida, y cuenta con 45 kilómetros de terreno esquiable, en los que hay desde pistas suaves para principiantes hasta desafiantes pistas negras, solo aptas para los esquiadores más expertos y profesionales, y un snowpark de ensueño, siendo uno de los más completos de la región. 

Qué ver en la mejor estación de esquí de España

Además del paisaje que ofrece la estación desde ese rincón privilegiado de los Pirineos, Boí Taüll es la excusa perfecta para sumergirte en uno de los patrimonios históricos más ricos de la península: la ruta del románico. Un legado que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que conforman uno de los paisajes más singulares del país.  

Solo en el valle se han contabilizado hasta nueve iglesias románicas, y la de Sant Climent de Taüll es, sin lugar a dudas, la más importante. El pantocrátor románico que preside el ábside central es una absoluta maravilla de la historia del arte; una pintura policromada del siglo XII de colores brillantes y tan bien definidos que parece imposible que haya llegado hasta nuestros días. Un tesoro. 

