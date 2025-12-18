Ni Baqueira, ni Sierra Nevada: la mejor estación de esquí de España, según los Premios Mundiales del Esquí, es la más alta de los Pirineos y está rodeada de un patrimonio románico inigualable

España cuenta con la ventaja de ser uno de los países más montañosos de toda Europa, y eso, para practicar un deporte como el esquí, y otros deportes de invierno, es toda una ventaja. Si además le sumamos el hecho de que es uno de los países con mayor cantidad de horas de sol al día, incluso en pleno invierno, lo convierte en uno de los destinos favoritos para hacer esquí.