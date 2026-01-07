Ni Baqueira, ni Sierra Nevada: la estación de esquí más impresionante de España está en un valle Patrimonio de la Humanidad, rodeada de románico único y dentro de un entorno natural protegido

Una de las grandes bazas de Boí Taüll es su altitud y orientación. Como os he dicho, se trata de la estación de esquí alpino más alta del Pirineo catalán, con cotas que alcanzan los 2.751 metros y muchas de sus pistas situadas por encima de los 2.200 metros. Varias de sus principales laderas están orientadas al norte, lo que reduce la exposición directa al sol en los días templados de invierno y ayuda a conservar la nieve en mejores condiciones durante más tiempo. Esta combinación explica por qué Boí Taüll suele mantener una nieve estable y de buena calidad incluso cuando otras estaciones empiezan a acusar el deshielo. No es casualidad que haya acogido pruebas FIS y entrenamientos de alto nivel, aprovechando unas condiciones que, en la península, no son tan habituales.