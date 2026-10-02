Los baños romanos gratis donde se dice que sanó Julio César: aguas sulfurosas a 21 grados, bóvedas de dos mil años, pozas turquesas y un entorno natural protegido

El termalismo tiene más de dos mil años de historia documentada, evolucionando desde prácticas sagradas y religiosas hasta convertirse en una disciplina médica y de salud pública. Desde la prehistoria se han documentado prácticas significativas junto a fuentes de agua, como manantiales de agua caliente, bajo creencias sanativas o curativas, siguiendo el ejemplo de los animales heridos que se acercaban a estas buscando algún tipo de alivio.

Desde entonces los ejemplos se suceden a lo largo de la civilización, con los asclepieia de la Antigua Grecia, santuarios de curación en honor al dios de la medicina, Asclepio; o las archiconocidas termas romanas, publicas, monumentales y establecidas como centros de salud, higiene y centro neurálgico de la actividad social.

Baños de la Hedionda / © Ayuntamiento de Casares

Hoy en día son muchos los yacimientos que conservan vestigios de estas edificaciones, como el Balneario de Alange, en Badajoz, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, o las Termas Romanas de Baños de Montemayor, en Cáceres. Pero no debemos dejar que la fama de las “grandes moles” opaque el brillo de otras menos conocidas, porque si no podrías perderte joyas como los Baños de Hedionda.

Adriana Fernández

Patrimonio romano en un entorno natural protegido

Ubicados en la provincia de Málaga, en el municipio andaluz de Casares, esta construcción histórica mantiene los vestigios de uno de los enclaves termales más singulares de la Península Ibérica, combinando la arquitectura romana con una intervención árabe posterior, sumado al entorno natural protegido de la Sierra del Crestellina y Reserva Natural Laguna de la Ratosa.

Declarados Bien de Interés Cultural (BIC) como Monumento, estos baños son reconocidos como parte del Patrimonio Hidráulico de Andalucía, Rincón Singular de la Provincia de Málaga y Lugar de Interés Geológico (LIG), y la verdad, no es para menos. Pese a que su origen es incierto, las leyendas del pueblo aseguran que entre los años 63 a. C. y 60 a. C., las tropas de Julio César acamparon en la zona, diezmadas por una infección cutánea y, tras bañarse en el manantial, quedaron curados, por ello en agradecimiento, César mandó construir el recinto balneario.

Reconocerlo será sencillo. Se trata de dos piletas consecutivas, unidas por una pequeña caída de agua en el valle del río Manilva, bajo la Sierra del Crestellina. El recinto que lo conforma, de planta cuadrada, no ocupa más de seis metros por lado, y se cubre parcialmente por una bóveda esférica flanqueada por otras de cañón.

El Acueducto del arroyo Albarrán Su construcción es de origen romano, reformado más adelante. Se sitúa a pocos metros de los baños y, como parte indispensable del engranaje hidráulico del pueblo, cruza el cauce para abastecer a antiguos molinos harineros de la zona.

El agua mana directamente del subsuelo. Azul y blanquecina, dado al carácter sulfuroso, cálcico y ferroso de sus aguas, de propiedades mineromedicinales, se mantiene a una temperatura constante de unos 21 °C.

Baños de la Hedionda / Wikicommons / Alex Lomas

Las Baños termales de la Hedionda se encuentran abiertos de manera gratuita todo el año, con un sistema de reserva libre de costes en los meses de verano, para regular la afluencia de gente. El baño es libre en las piletas interiores subterráneas, bajo las bóvedas romanas, y en la poza exterior, y se recomienda la aplicación de barros sulfurosos naturales en la zona del río.

La leyenda del nombre Según reza la tradición popular, el olor a azufre se debía a que el mismísimo diablo habitaba allí, expulsado por Santiago Apóstol y dejando tras de sí el rastro de azufre en las aguas. Este, sin embargo, se debe al carácter sulfuroso de sus propiedades, que produce un olor similar al de los huevos podridos. De ahí su nombre: hedionda.

El pueblo de Casares, qué ver

El pueblo de Casares, cercano a las termas, está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1978, y es la visita perfecta para acompañar tu escapada de un paseo por la zona, y una buena comida andaluza. Se trata del típico pueblo blanco de trazado hispanomusulmán, adaptado a la topografía rocosa que caracteriza la zona.

Castillo de Casares / Wikicommons / Tyk

En la parte alta del pueblo, el Castillo de Casares vigila el pueblo a vista de pájaro: una fortaleza de origen árabe que aún conserva sus torres, lienzos de muralla y el arco de la Villa. Continúa la lista de indispensables la Ermita de la Veracruz y Antigua Iglesia de Santa María de la Encarnación, dos espacios históricos situados dentro del recinto fortificado, la primera de arquitectura andaluza popular, austera y sencilla; y la segunda fundada sobre los restos de la antigua mezquita mayor, de estilo mudéjar, con una torre campanario y un minarete árabe. Hoy, recoge el Centro de Interpretación del Castillo de Casares.

Por último, no olvides conocer la Casa Natal de Blas Infante, cuna del "Padre de la Patria Andaluza", hoy museo y centro de interpretación. Y después de las visitas turísticas de rigor, la mesa: sopa casareña, con pan del día anterior, pimientos, tomate, ajo y huevo empapado en el caldo; Guisote de conejos o chivo, quesos artesanales de cabra y, de postre, bizcochachas, tortas de chicharrones y roscos fritos con miel.