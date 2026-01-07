Los baños árabes mejor conservados de Europa están en esta ciudad de Andalucía en la que querríamos quedarnos a vivir

Fue ya en el siglo XX cuando se redescubrieron los baños, o mejor dicho, una parte de ellos. Un descubrimiento clave que sirvió para reconocer su valor y declararlo Monumento Nacional. Y así han llegado hasta nuestros días, con sus cuatro salas restauradas y convertidas en Centro Cultural. En su interior, un Museo de Arte y Costumbres Populares y un Museo de Arte Naïf imprescindibles en la ciudad de Jaén.