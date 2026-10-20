El balneario que ya usaban los íberos hace 2.500 años está en Murcia y parece la Alhambra: aguas sulfuradas y lodos para el dolor, termas que reformaron los romanos y un casino de aire nazarí

En el interior de la Región de Murcia y en plena comarca natural del Valle de Ricote, Archena es un fantástico destino rural lleno de encanto. Este municipio se encuentra a menos de 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Murcia y es famoso por haber estado habitado desde la época íbera. Es conocido por su balneario utilizado por los íberos hace más de 2500 años y cuya arquitectura muchos confunden con la Alhambra. Sus aguas cuentan con grandes propiedades medicinales, pero hay mucho más por descubrir en este espacio, como su rico patrimonio histórico y su entorno natural.

Martín Álvarez

En la parte gastronómica, Archena participa de manera activa en las actividades relacionadas con la huerta. En sus mesas nunca faltan el arroz con conejo y caracoles, las tradicionales gachasmigas en los días de frío invierno, los michirones y las ollas gitanas, acompañados siempre de frutas frescas de temporada cultivadas en la vega del río. Sin duda, una gastronomía de primera calidad que hará que no te quieras ir y desees probar toda la variedad de sus platos.

Vista al atardecer de Archena con sus montañas en la Región de Murcia, España / Istock / Rudolf Ernst

El Balneario de Archena: un santuario de más de 2000 años de antigüedad

Este Balneario va acompañado de mucha historia que se remonta al siglo V a.C., cuando los íberos, los primeros pobladores decidieron usar las aguas termales enclavadas en la región de Murcia. Este balneario se convirtió entonces en un lugar obligatorio en la ruta comercial del interior de la península y más tarde fue reformado por los romanos manteniendo su prestigio constante por sus propiedades medicinales y sus famosos lodos para el dolor.

Paraíso termal a la entrada del Balneario de Archena, Valle de Ricote, Río Segura, España / Istock / Domingo Saez Romero

Sus aguas emergen directamente del propio manantial a una temperatura de 52,5 grados y son sulfuradas, es decir, contienen gran cantidad de azufre, el responsable de su olor tan característico. Tiene grandes beneficios terapéuticos, antiinflamatorios y relajantes, ideales para el estrés, la ansiedad, problemas respiratorios y circulatorios. Sus enormes instalaciones te dejarán con la boca abierta que incluyen piscinas termales interiores y exteriores, saunas y sus tradicionales tratamientos con lodos y barros.

¿Cuánto te vale tu entrada? Podrás acceder del 27 de junio al 5 de septiembre de 10:00 H a 00:00 H. El resto del año de 10:00 H a 22:00 H. Para los niños su coste es de 18 euros, mientras que la entrada general ronda los 23 euros y si decides coger la tarifa nocturna te costará solo 14 euros en total.

Se encuentra en plena naturaleza, perfecto para una escapada junto al río Segura, rodeado de huertos de limoneros y eucaliptos. Dentro destaca el histórico Hotel Termas, un casino con un patio inspirado en la Alhambra de Granada y la ermita de Nuestra Señora de la Salud. El Casino de Archena situado dentro de su famoso balneario fue construido en 1878 y se asocia al estilo neo-nazarí o mozárabe por su espectacular decoración del famoso arquitecto Jose María Aguilar como centro de entretenimiento y punto de reunión de la alta burguesía. Hoy en día funciona como un Bar Casino, perfecto para tomar un café, un aperitivo o ricos cócteles mientras observas los frondosos jardines junto al río Segura.

Santuario de Archena con Nuestra Señora de la Salud, Valle de Ricote, Río Segura, España / Istock / Domingo Saez

Archena: un gran patrimonio histórico

Uno de los mayores atractivos es su famoso Paseo Fluvial de los Poetas, una senda verde rodeada de cañizares donde placas de piedra reproducen famosos versos dedicados a la belleza del valle por famosos poetas como Vicente Medina. En pleno corazón urbano se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII sobre un templo anterior de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, dentro encontrarás sus famosas tallas procesionales un gran retablo artístico.

El Museo de Archena y el Palacete de Villarias, se encuentran situados muy cerca del otro, siendo paradas culturales claves. El museo te muestra un pasado íbero y romano de la villa, mientras que los jardines son el lugar perfecto para descansar y estar en paz.