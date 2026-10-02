El balneario termal de Aragón escondido en un cañón de 100 metros: con un manantial de aguas cristalinas, desfiladero donde anidan buitres y una piscina termal de origen medieval
Además es uno de los balnearios más baratos de España, con acceso a su estación termal por poco más de 20 euros.
El otoño es una de las mejores épocas para darse un capricho termal, y en Zaragoza hemos descubierto un balneario excepcional que, además, presume de ser uno de los más baratos de España. Aunque, sin duda, lo mejor es el entorno en el que se ubica: al fondo de un cañón flanqueado por dos murallas naturales de más de cien metros de altura atravesadas por el río que le da nombre. Un espectáculo natural para ver en una escapada.
Es el Balneario La Virgen, situado en el pueblo de Jaraba, un lugar que com sucede en las localidades vecinas de Alhama de Aragón (la que tiene el lago termal más grande de Europa) y Paracuellos de Jiloca, también destaca por sus excelentes instalaciones de aguas minero-medicinales, cuyas propiedades ya fueron descubiertas en tiempos de los romanos (como la mayoría de estaciones termales de España y buena parte de Europa).
Las “aguas de las ninfas”
Estamos en el entorno del río Mesa y los romanos se referían a sus manantiales como “aguas de las ninfas”, sobre todo por sus propiedades medicinales pero, en especial, por la temperatura cálida con la que manan estos manantiales: brotan de manera constante a una temperatura que oscila entre los 30 y los 34 grados centígrados, y entre sus propiedades terapéuticas destacan su eficacia contra múltiples afecciones relacionadas con los sistemas respiratorio, digestivo e incluso nervioso.
Y lo mejor, el precio, porque el Balneario de Jaraba o Balneario La Virgen destaca entre los balnearios más baratos de España: el acceso a su piscina termal ronda los 20 euros, y desde unos 35 euros puedes darte un capricho completo en su circuito relax (incluye lago termal o piscina activa, haloterapia, ducha bitérmica y gruta húmeda).
Un viaje a la Edad Media
La historia de este balneario es curiosa. Descubierto en tiempo de los romanos, como comentábamos, se sabe que durante la Edad Media ya existía una piscina termal: según la documentación existente, pudo ser construida durante el siglo XII con la intención de aprovechar las propiedades curativas de las aguas.
Aunque, como sucede con todo el termalismo de la península, no fue hasta el siglo XIX cuando realmente se puede hablar de balneario. Fue alrededor de 1850 cuando se construyeron las primeras instalaciones más formales para facilitar los baños, que posteriormente dieron lugar a los establecimientos balnearios actuales de Jaraba, entre ellos de La Virgen.
Un paisaje natural excepcional
La ubicación del balneario, rodeado de un paisaje de excepción, es ideal como punto de partida para excursiones y ruta de senderismo hacia enclaves turísticos situados muy cerca de La Virgen, como el Monasterio de Piedra (en Nuévalos), la ciudad de Calatayud o incluso el pueblo de Daroca, todos en la provincia de Zaragoza.
Un entorno que, además, para los amantes del deporte ofrece un sinfín de posibilidades para la práctica de actividades de aventura, desde rutas senderistas a paseos en bicicleta, escalada libre o incluso alpinismo en las paredes del río Mesa.
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