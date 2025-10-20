Este balneario de Tarragona es el más famoso de Cataluña por sus propiedades naturales
El lugar se ha popularizado mucho después del vídeo viral que ha publicado la tiktoker Mochila en la Espalda
A menudo es complicado encontrar un lugar al que hacer una escapada que salga realmente económico, pero hay ocasiones en las que no es necesario que alquiles ninguna habitación de hotel o inviertas mucho dinero en transporte. Basta con que encuentres un paraje natural con propiedades únicas, y precisamente eso es lo que ofrece el nuevo balneario viral de Terra Alta.
El lugar se ha convertido en un destino verdaderamente popular en Cataluña gracias a una reciente publicación de la influencer conocida como Mochila en la Espalda en TikTok, la cual lo ha definido como ¨el balneario gratis más increíble de toda Cataluña¨.
El lugar, que recibe el nombre de La Fontcalda, se encuentra en la comarca de la Terra Alta a unos 706 mestros de altura. Sus aguas emanan del suelo a 28 grados de temperatura y su composición cuenta con una serie de propiedades medicinales gracias a su minerales: cloruro, carbonato cálcico, sulfato de magnesio y cloruro sódico.
Una vez llegues allí, podrás disfrutar de otros servicios adicionales como un área de barbacoas, un hostal y restaurante que se encuentran habilitados en temporada alta y una zona infantil donde tener vigilados a los más pequeños de la familia.
