El balneario romano más espectacular de España está en Cáceres y tiene aguas que mejoran la salud por sus propiedades curativas
Todo el mundo debería vivir una experiencia termal alguna vez en su vida, y estos baños son ideales para relajarse por primera, segunda o vigésima vez.
Los balnearios para los romanos eran tan importantes como la filosofía para los griegos. En ellos encontraban un espacio donde relajarse e incluso curarsede los males que aquejaban. Descubrieron que de algunos manantiales brotaban aguas medicinales y las aprovecharon en diferentes puntos de su imperio. Uno de ellos era Hispania, la actual Península Ibérica.
Entre los siglos I y IV, hubo unas termas que gozaron de gran relevancia en el país y que hoy podemos afirmar que es de las más impresionantes del mundo. Se trata de las Termas de Baños, ubicadas en Baños de Montemayor, un pueblo de la comarca cacereña del Valle del Ambroz que tiene menos de 800 habitantes. La historia del pueblo está estrechamente vinculada a sus baños, cuyas propiedades curativas fueron descubiertas hace más de dos mil años.
En épocas posteriores se siguieron utilizando, aunque fue en el siglo XVII cuando se constató la fama de los baños termales, mejorando las instalaciones hasta el XIX. Los romanos hallaron un lugar ideal para construir sus termas. Las aguas brotan a unos 43 grados y tienen un alto contenido en minerales como el azufre, el calcio y el magnesio, convirtiéndose en una fuente natural de salud.
La actualidad de los baños más bonitos de Cáceres
De los originales se conservan tan solo algunas partes, constituyendo el mayor atractivo de la localidad. Algunos de esos elementos, que tienen ya dos milenios de antigüedad, son las piscinas de piedra, las canalizaciones y restos de mosaicos. Las instalaciones de las Termas de Baños demuestran la gran importancia que los romanos daban al baño como un espacio social.
Actualmente, se podría decir que los baños siguen vivos gracias al balneario de Baños de Montemayor, un centro termal que combina la tradición de las aguas curativas con los tratamientos de salud y bienestar más modernos. Entre sus servicios destacan los baños termales, los masajes terapéuticos, la hidroterapia o los tratamientos de belleza. Pero lo más llamativo es el entorno, con más de veinte siglos de historia.
Qué ver en Baños de Montemayor
Más allá de ser una villa termal, Baños de Montemayor cuenta con un espacio único, donde se entremezclan naturaleza, aguas termales, historia y gastronomía. Todo ello de una belleza y calidad excelentes. El casco histórico ofrece un recorrido repleto de magia y encanto, donde encontrar monumentos como la iglesia de Santa María y el antiguo hospital de peregrinos.
El pueblo formó parte de la Vía de la Plata, una calzada romana que unía el norte y el sur de la península, por lo que gozó de gran relevancia durante buena parte de su historia. Es una ruta que aún puede completarse y que es muy popular entre senderistas y peregrinos. Igual que la ruta del pantano de Baños de Montemayor, una manera muy especial de conocer el entorno natural del Valle del Ambroz.
Síguele la pista
Lo último