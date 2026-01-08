El balneario romano más espectacular de España está en Cáceres y tiene aguas que mejoran la salud por sus propiedades curativas

El pueblo formó parte de la Vía de la Plata, una calzada romana que unía el norte y el sur de la península, por lo que gozó de gran relevancia durante buena parte de su historia. Es una ruta que aún puede completarse y que es muy popular entre senderistas y peregrinos. Igual que la ruta del pantano de Baños de Montemayor, una manera muy especial de conocer el entorno natural del Valle del Ambroz.