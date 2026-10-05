El balneario más bonito de España en otoño está en Cantabria y tiene aguas curativas para los nervios: a los pies de una cueva Patrimonio Mundial, rodeado de bosques y perfecto para una escapada
Termalismo, paisaje, arte prehistórico y turismo: una escapada que lo tiene todo.
Cualquier momento del año es estupendo para darse un capricho en forma de escapada termal, pero puede que el otoño sea la época más idónea, sobre todo teniendo en cuenta que los balnearios suelen estar situados en entornos de naturaleza frondosa y bosques remotos. Como Puente Viesgo, en el corazón de los valles pasiegos de Cantabria, un lugar que combina termalismo, paisaje pasiego, arqueología prehistórica, ferrocarril y turismo desde finales del siglo XIX. Y tú pensando que te íbamos a recomendar simplemente una escapada más.
Un balneario con más de dos siglos y medio de historia
Las primeras referencias documentadas a las casas de baños de Puente Viesgo se remontan a 1766. Y es que ya desde el siglo XVIII se conocían las propiedades de sus manantiales, tal y como confirma la documentación de la que dispone el ayuntamiento, donde los baños eran descritos como aguas calientes sulfurosas utilizadas para distintas dolencias. Aunque no fue hasta el siglo XIX (coincidiendo con el gran boom del termalismo) cuando el balneario vivió su gran época de expansión.
De hecho, este hito coincidió con otro acontecimiento histórico importante: la llegada del ferrocarril Santander-Ontaneda-Alceda, una línea de comunicación que fue decisiva para Puente Viesgo y para otros balnearios de los valles del Pas. En parte porque el tren fue lo que facilitó la llegada de visitantes y contribuyó a transformar el pueblo en un destino de veraneo.
Entre los veraneantes que llegaron al balneario entre los años 1900 y 1930 atraídos por el auge del termalismo se encuentran nombres tan ilustres como Marcelino Menéndez Pelayo o Benito Pérez Galdós. De hecho, a él se le atribuye una frase especialmente bonita sobre el lugar: “Puente Viesgo es un paraíso”.
Aguas terapéuticas junto a cuevas rupestres
El manantial de Puente Viesgo es de aguas mineromedicinales hipotermales, que actualmente brotan a unos 33,8 ºC, según el propio balneario. Son aguas que, históricamente, se han utilizado para afecciones del sistema nervioso mediante tratamientos termales como en circuitos de bienestar.
Eso sí, para que nadie se lleve a engaño, que no se imagine un pequeño establecimiento decimonónico congelado en el tiempo, porque el complejo actual ha sido profundamente renovado. El gran edificio histórico conserva su fachada principal con dos torres, mientras que el conjunto se ha ampliado con instalaciones contemporáneas. Actualmente dispone de 133 habitaciones y entre sus instalaciones destaca el Templo del Agua, un circuito termolúdico de más de 1000 metros cuadrados, con piscina dinámica, cascadas, jacuzzis, saunas, baño de vapor y zonas de contraste.
Paisaje Patrimonio de la Humanidad
Aunque es el paisaje que rodea el balneario lo que también lo hace único: a solo unos minutos del hotel se encuentra Monte Castillo, una colina caliza situada sobre el río Pas que alberga cuatro cuevas con arte rupestre: El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas y La Pasiega. Las cuatro forman parte del bien Unesco “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España”, inscrito originalmente en 1985 y ampliado en 2008. Y es que Puente Viesgo está en el valle del río Pas, dentro del entorno de los Valles Pasiegos. Una zona donde el sustrato calizo ha generado una importante red de cavidades, que también está relacionado con el origen de sus aguas termales.
Inspirado en ese entorno, el balneario dispone de un “Circuito Cántabro”, diseñado como homenaje a las Cuevas Prehistóricas de Monte Castillo, que incluye diferentes experiencias de agua, chorros y jacuzzi. Además, el entorno permite combinar el día de balneario con las cuevas, el río Pas y antiguos trazados ferroviarios convertidos en vías verdes.
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