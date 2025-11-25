El balneario que debes visitar una vez en la vida: un icono histórico del norte de España con aguas termales de uso médico reconocidas mundialmente
No es un agua cualquiera, es una que brota cargada de minerales y de historia, convirtiendo el balneario en uno de esos lugares donde el cuerpo parece reconocer que está en un territorio sanador.
Para cultivar tu cuerpo y tu mente a veces es necesario un respiro. El estrés de la ciudad, la presión en el trabajo, el ruido de los coches constante en el ambiente, las obligaciones diarias... Hay que parar. Para estar al 100% y continuar con nuestra ajetreada vida, todos merecemos un retiro de unos días, un descanso en el que desconectar y en el que volver a encontrarse con uno mismo. Sí, todos necesitamos unos días de balneario en el que someterse a las aguas curativas de la naturaleza.
El agua es el principal protagonista de los balnearios, pero sobre todo de este del que te vamos a hablar. A través de sus aguas se puede disfrutar del fantástico SPA, realizar un relajante circuito termal único y regalar al cuerpo diversos tratamientos termales que te harán sentirte como nuevo. En el ayuntamiento más pequeño de España (es de 2,4km2) se concentran múltiples maravillas patromoniales, históricas y naturales, cultivando una cultura balnearia que ha sido reconocida a nivel mundial.
En el universo europeo del termalismo conviven desde históricos baños centroeuropeos hasta innovadores templos del bienestar, pero es un nombre gallego el que ha vuelto a situarse en lo más alto: el Balneario de Mondariz. Más de siglo y medio después de abrir sus puertas, este establecimiento legendario en la provincia de Pontevedra ha conquistado el Premio Wellness Experience 2023, que lo reconoce como el mejor balneario del continente. ¡Casi nada!
El mejor Balneario del continente está en el norte
Este balneario ha superado a iconos tan célebres como los baños Széchenyi de Budapest, demostrando que la experiencia termal española compite (y siemopre gana) a los grandes referentes internacionales. La historia de Mondariz está íntimamente ligada al descubrimiento, en el siglo XIX, de unos manantiales de aguas mineromedicinales que pronto fueron declaradas de uso público. Aquellas fuentes dieron origen a un majestuoso hotel-balneario que, con el tiempo, atrajo a aristócratas, intelectuales y viajeros.
El edificio original quedó reducido a cenizas tras un incendio, pero a día de hoy el complejo sigue siendo refugio para los que buscan bienestar con instalaciones modernas gracias a su hotel. En él, las habitaciones de su hotel cuestan unos 120 euros la noche, pero la entrada general a sus aguas es de 26 euros. El corazón del balneario es el conocido Palacio del Agua, un espacio de más de 3.000 metros cuadrados dedicado íntegramente al placer de sumergirse en una gran piscina termal que combina hidromasaje y cascadas.
En el exterior, pozas de agua caliente permiten disfrutar del vapor bajo el cielo gallego. ¡Pero eso no es todo! Su propuesta más singular es el Circuito Celta, una experiencia inspirada en las culturas ancestrales que habitaron estas tierras. Aquí el visitante alterna baños al aire libre, tratamientos estéticos y experiencias sensoriales. A todo ello se suman masajes terapéuticos, rituales de bienestar y cuidados de belleza que se pueden vivir durante unas horas o incluso durante unos días.
