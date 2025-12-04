El balneario con las mejores vistas de España tiene una piscina climatizada sobre el cráter de un volcán: es como estar por encima de las nubes
Se encuentra rodeado de una zona volcánica en medio de un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad.
A más de 1.500 metros de altitud, situado en uno de los puntos más elevados de la comarca y muy cerca de uno de los pueblos más bonitos de España. Esa es la carta de presentación de uno de los spa más singulares; no es exactamente un centro termal, pero sí es un lugar que presume de tener una piscina en las nubes.
Dónde está la piscina con las mejores vistas de España
Esta curiosa piscina se encuentra en la zona más montañosa de una isla, de la isla de las cien playas, para ser precisos. Porque además de sol y mar, las islas también son un gran refugio de montaña. Podríamos estar hablando de Tenerife y las laderas del Teide, pero no; el lugar al que nos referimos está en Gran Canaria.
El centro de la tercera isla más grande de las Canarias ofrece paisajes abruptos y fascinantes, tan singulares que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: es el paisaje cultural del Risco Caído y los espacios sagrados de las montañas de Gran Canaria.
Este paisaje tan especial ocupa casi la totalidad de la caldera de Tejeda, el volcán que lleva el nombre del municipio al que pertenece. Hoy la isla no tiene ningún tipo de actividad volcánica, pero esta majestuosa caldera es el mejor ejemplo de lo que las erupciones más violentas pueden hacer, alterando el paisaje a su alrededor.
Con vistas al cráter de un volcán
El relieve tan característico del interior de Gran Canaria se debe a aquella actividad volcánica. Y es que esta zona de la isla tiene la particularidad de ser “el mejor y más claro ejemplo mundial que existe en una isla oceánica de la estructura morfológica ‘cone sheet’, o lo que es lo mismo, una serie de diques que dan forma a conos invertidos”, señalan desde Gobierno de Canarias.
El escritor Miguel de Unamuno lo definió como una “tempestad petrificada”, algo así como “una tremenda conmoción de las entrañas de la tierra”. Es el poder (transformador) del fuego y la lava. Y justo ahí es donde se encuentra uno de los Paradores más singulares de España, Parador de Cruz de Tejeda.
Desde sus terrazas se puede contemplar este paisaje tan singular, igual que desde la piscina: darse un chapuzón en sus aguas es casi como estar en las nubes, en sentido literal. Además, cuenta con circuito exterior hidrotermal, por lo que la sensación de estar flotando es casi real.
El precioso pueblo asentado en las laderas del cráter
Tejeda es uno de los pueblos más bonitos de España, y su ubicación tiene gran parte de la culpa. Asentado en las laderas del cráter del volcán, sus calles son un reflejo de la típica arquitectura tradicional canaria, con fachadas blancas y balcones de madera. Y es esa misma arquitectura en la que se inspira el Parador que lleva su nombre, proyectado en los años 30 del siglo XX a imagen y semejanza de una casa típica canaria.
La ruta de senderismo más bonita de Gran Canaria
Imposible marcharse de este hotel sin darse un paseo por los alrededores para contemplar el magnífico paisaje de cerca. Y una de las rutas de senderismo más cómodas y famosas es la que lleva hasta Roque Nublo, un monumento natural de casi 90 metros de alto que se encuentra precisamente en el punto más elevado de la isla. Está a solo unos ocho kilómetros del Parador, pero llegar tiene recompensa.
