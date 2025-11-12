El balneario inspirado en las antiguas termas romanas que se esconde en el norte de España: con una bóveda que recuerda al Panteón y una piscina de casi mil metros cuadrados
Un lugar en el que no sabrás si estás en España o en la Antigua Roma.
Si estás buscando hacer una escapada este otoño de la que vayas a volver completamente revitalizado y relajado, a nosotros se nos ocurre un lugar idóneo para ello.
En el norte de España se encuentra un balneario ideal para desconectar de la monotonía de la rutina. Escondido en un pueblo de Cantabria, este lugar está dotado de una piscina con agua que mana directamente de un manantial perfecta para alejarse de todo por unos días.
Un balneario escondido
El Castilla Termal Solares es un hotel y balneario de 4 estrellas ubicado en el pueblo de Solares, una localidad cántabra de menos de cuatro mil habitantes. Allí, sus instalaciones están preparadas para darte el ‘relax’ que necesitas.
Inaugurado en 2006, este lugar consta de 113 habitaciones de diferentes tipologías, restaurante, capilla, cuatro salones y terraza, entre otras cosas, que podrás utilizar para desconectar de la rutina en la naturaleza propia del Cantábrico.
Sin embargo, la atracción principal de este lugar el cual lo hace uno de los más interesantes del norte es su piscina, cuyo agua mana del manantial de Fuencaliente, ubicado en la misma localidad.
Esta piscina, que cuenta con más de 850.000 litros de agua, está equipada con la mejor tecnología para calmarte al máximo nivel. Aparte del agua mineromedicinal que posee, está equipada con cortinas y cañones de agua, jacuzzis, chorros relajantes y descontracturantes y zonas de reposo.
Un poco de la Antigua Roma en el norte de España
Además, el balneario también cuenta con un circuito de contrastes inspirado en las antiguas ‘Termas de Caracalla’, por lo que su decoración y arquitectura se basan en la Antigua Roma. Con una bóveda inspirada en el Panteón de Roma que anteriormente se utilizaba como reloj solar, el Circuito de Contrastes Balnea Romana es perfecto para ir con familia, amigos o pareja.
Con un recorrido guiado para grupos de dos a seis personas, este circuito va a ayudar a tu cuerpo a liberar toxinas, consiguiendo así una sensación de depuración y limpieza casi instantánea. Además, al alternar entre frío y calor se consigue estimular la sangre y descongestionar las vías respiratorias.
Castilla Termal Solares proviene de la antigua tradición balnearia del siglo XVIII, y es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando la localidad se convierte en la primera estación balnearia de la provincia. Además, debido a su privilegiada ubicación, este balneario es perfecto para aprovechar y visitar Cantabria. Ubicado a escasos minutos de la costa, está a tan solo 10 kilómetros de las playas de Somo y Laredo, dos de los lugares más turísticos de la zona.
Con todo lo que tiene que ofrecer, el norte es una de las mejores escapadas para este otoño. Además, ¿qué hay mejor que unas aguas termales? Si estás dudando sobre tu próximo destino, el Castilla Termal Solares es una opción perfecta.
