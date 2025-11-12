El balneario inspirado en las antiguas termas romanas que se esconde en el norte de España: con una bóveda que recuerda al Panteón y una piscina de casi mil metros cuadrados

Castilla Termal Solares proviene de la antigua tradición balnearia del siglo XVIII, y es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando la localidad se convierte en la primera estación balnearia de la provincia. Además, debido a su privilegiada ubicación, este balneario es perfecto para aprovechar y visitar Cantabria. Ubicado a escasos minutos de la costa, está a tan solo 10 kilómetros de las playas de Somo y Laredo, dos de los lugares más turísticos de la zona.