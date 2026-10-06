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El balneario de Extremadura que conserva las termas originales donde se bañaban los romanos: aguas medicinales para la piel y las vías respiratorias en preciosas bóvedas

El agua brota a 43 grados bajo una bóveda romana, en el norte de Cáceres, y lleva saliendo por el mismo punto desde que los legionarios hacían la Vía de la Plata.

Baños de Montemayor, en Extremadura.

Baños de Montemayor, en Extremadura. / Baños de Montemayor

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Álvaro Martínez Fernández

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Cuarenta y tres grados marca el agua al salir, bajo una cúpula de ocho metros tallada hace casi 2.000 años. Lo llamativo de este balneario no es solo su edad, sino que tres épocas se sirven del mismo manantial: la sala que levantaron los romanos, un edificio del siglo XIX con reja de forja y uno de 1995 con forma de barco. Todos beben de la misma agua sulfurada.

Vista aérea de Baños de Montemayor

Vista aérea de Baños de Montemayor / Istock

La pregunta, para quien llega, es qué queda exactamente de los romanos y dónde se baña uno de verdad. Porque lo romano se mira, musealizado, y el baño está en unas piscinas nuevas que se construyeron al lado. El balneario pertenece a los vecinos del pueblo desde 1833, un caso raro de propiedad comunal, y por la puerta pasa la calzada de la Vía de la Plata, la que unía Mérida con Astorga. Todo esto está en Baños de Montemayor, en el Valle del Ambroz, a un paso de Salamanca.

El balneario romano más especial del mundo está en Cáceres y tiene un agua que mejora la salud

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Adriana Fernández

Ocho metros de bóveda romana

Ocho metros de diámetro mide la sala, con una bóveda semiesférica y un óculo por el que entra la luz desde arriba. Es lo que queda de las termas romanas, dentro del Antiguo Balneario. En el muro se abren cuatro hornacinas, y en ellas hay bañeras ovales talladas en granito. El propio Ayuntamiento avisa de que la sala ha cambiado con las reformas de los siglos, de modo que no es una cápsula intacta, pero la planta, la bóveda y las bañeras de piedra sí vienen de entonces. Aquí se bañaban militares y funcionarios entre los siglos I y IV, cuando esto era parada de la calzada.

Piscina Termal de los Baños de Montemayor.

Piscina Termal de los Baños de Montemayor. / Baños de Montemayor.

Al lado está el museo, con monedas, aras y epígrafes latinos, bañeras y arquetas. Y ahí conviene deshacer un equívoco: en esa sala romana el visitante no se mete en el agua. El baño de hoy está en las piscinas nuevas del mismo edificio, una termal y una climatizada, y en el llamado Circuito Romano, instalado en un antiguo aljibe de piedra. La sala de las bañeras de granito se recorre, se mira, se fotografía. La visita a la terma es gratuita, en la planta baja.

Columna y Arqueta

Columna y Arqueta se llaman los dos manantiales de los que sale el agua, muy próximos entre sí, en el subsuelo del pueblo. Son aguas sulfuradas, sódicas y oligometálicas, declaradas mineromedicinales, y salen a 43 grados. El olor a azufre se nota en la calle antes de entrar; forma parte del sitio.

Piscina Solarium del Balneario.

Piscina Solarium del Balneario. / Balneario de Montemayor

El balneario las da por indicadas para el aparato locomotor por delante de todo, con los procesos reumatológicos, la artrosis y la artritis, y después para las vías respiratorias y la piel. Para lo respiratorio, el edificio de 1995 (el de la silueta de barco, con más de mil metros cuadrados y un hall de mariposas) tiene una sala específica. Conviene saber que el balneario pasa una valoración médica antes de cualquier tratamiento, y a esa consulta remite a quien tenga patologías previas: el agua sale muy caliente y los circuitos combinan ese calor con una pileta fría a 10-12 grados.

De los cuatro circuitos, tres cuestan 32,50 euros y el Circuito Romano, 42,10; este incluye baño termal aromatizado, terma seca y húmeda, sillones térmicos, piscina termal y la pileta fría. El balneario cierra en enero y febrero para mantenimiento.

Circuito de Baños de Montemayor.

Circuito de Baños de Montemayor. / Baños de Montemayor.

La reja de 1884 y el edificio de Madrigal

Una fecha grabada recibe en la verja del jardín: 1884. El Antiguo Balneario, el que guarda la sala romana, es obra de una ampliación de finales del XIX y principios del XX firmada por Santiago Madrigal Rodríguez, arquitecto salmantino. La fachada es ecléctica, con la puerta rematada por una venera y el rótulo "Balneario" envuelto en una guirnalda, y al cuerpo central se le adosan dos ampliaciones de caras distintas. Esto es lo que sostiene el "más de un siglo" del titular.

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Dentro, el museo ocupa una nave de bóveda de medio cañón con lunetos, resultado de obras de los siglos XVII y XIX, con rejas de fundición y bañeras de mármol. De aquel siglo XVII quedan trazas de lo que mandó levantar el obispo de Coria Juan de Porras y Atienza. La historia del sitio tiene varias fechas que son interesantes conocer: en 1819 llegó el primer médico-director, Francisco Martínez Serrano; en 1833 el Ayuntamiento cedió el balneario a los vecinos, que crearon la junta que hoy se llama Probaños; en 1995 se levantó el edificio nuevo y el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural; en 2000 se reformó el antiguo. Desde el jardín y el museo, el visitante ve de una vez esas capas superpuestas.

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