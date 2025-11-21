El balneario más espectacular de Europa está en España: a 1.636 metros de altura en un circo glaciar de los Pirineos con "placeres termales" que lo han colocado en el top mundial

Si nos ubicamos al norte de Huesca, más concretamente en el valle del Tena, que queda dividido por los ríos Caldarés y Bolática, nos topamos con un lugar de ensueño. Se trata de uno de los complejos termales más espectaculares del país y de todo el continente a 1.636 metros de altitud: el balneario de Baños de Panticosa. Aunque no se creó como tal hasta el siglo XIX, en época romana ya se conocían las propiedades curativas de los manantiales de la zona.