El balneario más espectacular de España está oculto en un pueblo de origen árabe de 400 habitantes: es del siglo XII, nace de un manantial natural y dicen que sus aguas, de 25 grados, tienen propiedades rejuvenecedoras y medicinales
Un embalse termal único entre paredes calizas
En el curso del río Mijares, encajada entre relieves escarpados de caliza y laderas de barrancos, se esconde una playa continental única en la península, una suerte de balneario natural con aguas a 25 grados reconocido por su historia, su espectacular localización, y sus propiedades medicinales, aplicadas desde el siglo XII.
En el interior del valle, escarbado en una garganta de 15 metros de alto, un mosaico de azulejo azul fechado en 1863, reza: “Fuente de los Baños: Aguas minero-medicinales, sulfatado magnésicas y bicarbonatadas. Agua de mesa. Indicación médica: Enfermedades de la piel, aparato digestivo y del riñón”, frente a un caudal cristalino.
Son las aguas de Montanejos, una piscina termal de casi un kilómetro de longitud que, gracias a embalses previos en el interior del río, separa el cauce natural de sus aguas, manteniendo sus altas temperatura a lo largo de todo el año.
Termas de origen musulmán
En las cercanías de la villa, los barrancos de la Maimona y el estrecho de Chillapájaros ofrecen panorámicas únicas con paisajes de encinares, pinos, choperas y olmedas que rodean este enclave terapéutico; pero es su historia, de origen islámico, la que abarca su prestigio y fama, haciendo de sus 400 habitantes en las épocas más frías, totales de 5.000 en los meses de verano.
Según recoge la historia, los orígenes de la Fuente de los Baños se remontan a su pasado islámico, con la construcción de las primeras infraestructuras musulmanas y su aprovechamiento de estas aguas.
Se dice que por entonces fue a elección de un rey moro hacer de ellas baños termales para obsequiar a su harén, bajo la creencia de que estas tenían propiedades rejuvenecedoras. Tras el paso árabe, y concluida la reconquista, el Reino de Valencia tomo el relevo de esta curiosa estructura, haciendo de ella un atractivo que a día de hoy pervive.
El viejo y el nuevo, dos balnearios coexistentes
Por entonces el balneario, ubicado junto a la fuente, contaba con un médico encargado de supervisar el uso y tratamiento de los enfermos que acudían a sus aguas. Hoy en día sus propiedades sobrepasan la terapia, llegando a crear productos cosméticos e incluso cerveza artesanal, conocida como “La Vidigonera”.
El tiempo no pasa en balde y la fuente que un día existió se encaja ahora sobre un muro de mampostería que encabeza siete caños enmarcados bajo la Virgen de los Desamparados, la Virgen del Lidón y San Pedro.
El balneario, que un día fue único, enfrenta ahora la competencia del Balneario de Montanejos, con baños calientes, fríos, baños de burbujas, hidromasaje, y un largo etcétera en el que disfrutar de las termas contemporáneas.
Pero la historia se mantiene, y si quieres recorrer sus calles solo tendrás que visitar la pedanía de La Alquería, dividida por un barranco y origen del municipio que dio vida a Monarejos, otorgado por Jaume I, rey de Aragón, Valencia y Mallorca, a Pere Ximénez Vallterra en el llamado señorío de Castellmontán, que incluía Montán, Montanejos y Arañuel, como recompensa por desocupar los territorios.
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