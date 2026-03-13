El balneario más espectacular de España está oculto en un pueblo de origen árabe de 400 habitantes: es del siglo XII, nace de un manantial natural y dicen que sus aguas, de 25 grados, tienen propiedades rejuvenecedoras y medicinales

En las cercanías de la villa, los barrancos de la Maimona y el estrecho de Chillapájaros ofrecen panorámicas únicas con paisajes de encinares, pinos, choperas y olmedas que rodean este enclave terapéutico; pero es su historia, de origen islámico, la que abarca su prestigio y fama, haciendo de sus 400 habitantes en las épocas más frías, totales de 5.000 en los meses de verano.