El balneario más espectacular de España tiene más de 200.000 metros cuadrados de piscinas termales: aguas medicinales en pleno Valle de Ricote

Se consolidó como uno de los balnearios más importantes de todo el país y, más aún, de Murcia, sobre todo gracias a las reformas que acometió Fernando VII tras la Guerra de la Independencia en el siglo XIX. Entre 1850 y 1878 se dio forma al balneario que hoy conocemos, cuando ya era propiedad del Vizconde de Rías. Aunque se siguen añadiendo mejoras como la decoración árabe que recuerda a la Alhambra de Granada o el patio de luces con una cúpula y ornamentado con elementos nazaríes.