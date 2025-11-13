El balneario más espectacular de España está en un pequeño pueblo de 900 habitantes: junto a una estación de esquí y con historia romana

Los amantes de la naturaleza querrán saber que Panticosa está parcialmente ocupada por el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos, uno de los enclaves geológicos más impresionantes de Aragón. En invierno, se convierte en referente para amantes de la nieve gracias a la estación de esquí Panticosa-Los Lagos y su proximidad a Aramón Formigal, mientras que alrededor del balneario se puede practicar esquí de fondo.