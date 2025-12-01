El balneario de España encajado en un desfiladero de infarto: tiene aguas medicinales, está encajado entre montañas icónicas y famoso por su cueva termal

Visitar los Picos de Europa es una parada obligatoria este invierno, pero no sin descubrir el balneario centenario que se esconde en su interior: un remanso de bienestar que todos merecemos probar al menos una vez en la vida. Es considerado uno de los más espectaculares de la Península, toda una joya termal enclavada en el desfiladero que le da su mismo nombre: La Hermida. Para aquellos que buscan sanar heridas del corazón, de la mente y del cuerpo: este es el lugar que tanto estaban buscando.