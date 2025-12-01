El balneario de España encajado en un desfiladero de infarto: tiene aguas medicinales, está encajado entre montañas icónicas y famoso por su cueva termal
Bienestar, aguas medicinales y experiencias sensoriales: el balneario más espectacular de la Península está en el corazón de los Picos de Europa.
Visitar los Picos de Europa es una parada obligatoria este invierno, pero no sin descubrir el balneario centenario que se esconde en su interior: un remanso de bienestar que todos merecemos probar al menos una vez en la vida. Es considerado uno de los más espectaculares de la Península, toda una joya termal enclavada en el desfiladero que le da su mismo nombre: La Hermida. Para aquellos que buscan sanar heridas del corazón, de la mente y del cuerpo: este es el lugar que tanto estaban buscando.
Las aguas que alimentan este complejo brotan desde hace siglos a unos 60 ºC. Ya en el siglo XVIII se hablaba de sus virtudes curativas, aunque aquellos primeros bañistas carecían de instalaciones adecuadas. Fue en 1842 cuando se levantó una modesta casa de baños, con habitaciones en la planta superior y pilas termales abajo, un germen humilde que con el paso del tiempo se transformaría en el complejo actual de lujo: un balneario que conserva el aroma histórico de sus orígenes.
El complejo combina esa tradición ancestral con instalaciones modernas donde piscinas termales, chorros, saunas y baños de vapor se mezclan con la naturaleza que rodea todo el conjunto. ¿No te dan ganas de teletransportarte? A día de hoy, el Balneario de La Hermida tiene hasta tres manantiales diferentes que alimentan las instalaciones, cada uno con matices propios en composición y temperatura.
Bienestar de noche, en una cueva y con paisajes de infarto
Sus aguas, ricas en sulfatos y bicarbonatos, están especialmente indicadas para aliviar problemas reumáticos, dermatológicos o respiratorios, pero más allá de la evidencia médica, proporcionan un bienestar casi inmediato. El complejo ofrece un circuito integral de tratamientos naturales y una espectacular zona de piscinas, pero quizá el rincón más sugerente sea la Cueva Termal, inaugurada en 2021. Situada en la parte trasera del edificio, emerge como un santuario mineral donde el agua cae en forma de cascada tibia y la luz se filtra entre las rocas.
Por si fuera poco, por la noche, este espacio se convierte en un escenario aún más íntimo: el balneario ofrece sesiones nocturnas solo para adultos, de 23:00 a 01:00 h durante el verano, una experiencia tan serena como romántica. Y para los que siempre quieren tener un plan entre manos, hay senderos de montaña, rutas en bicicleta y miradores naturales que permiten explorar un paisaje único en la zona.
Cómo llegar al balneario más espectacular de la Península Ibérica
Desde Santander, el viaje dura poco más de una hora por la A-8 y la N-621; desde Oviedo, alrededor de una hora y 45 minutos por la misma vía costera. En el camino, las vistas ya merecen la pena...
