El balneario más deseado de España en otoño: tiene cascadas, cuevas y termas al aire libre rodeadas de dos montañas icónicas
Enclavado a las puertas de los Picos de Europa, es el sitio perfecto para ir a desconectar durante unos días.
Siempre se habla mucho de cómo otoño es la época del año perfecta para practicar senderismo y descubrir el maravilloso país en el que vivimos, con sus pequeños pueblos llenos de historia y encanto, y parajes naturales a los que, quizás a veces, dan ganas de mudarse y aislarse del mundo. Pero, de vez en cuando, también apetece relajarse y desconectar de la rutina; y si de paso nos miman un poco, muchísimo mejor.
Para esto, la mejor opción es irse unos días a uno de los incontables y atractivos balnearios que podemos encontrar a lo largo y ancho del país. Uno de estos balnearios, enclavado en el valle de Peñarrubia, a las puertas de los Picos de Europa, es el Hotel Balneario La Hermida. Rodeado de altas montañas, el balneario ofrece una experiencia única.
Es uno de los balnearios con mejor reputación de toda España, y es que sus aguas termales, que brotan a una temperatura de 60ºC, están consideradas de las mejores de Europa por su riqueza en minerales. Reconocidas por sus beneficios y propiedades fisioterapéuticas desde mediados el siglo XVII, se utilizan en tratamientos para aliviar problemas del aparato locomotor (como la artrosis o la fibromialgia), afecciones de la piel, enfermedades respiratorias, patologías infantiles (como retrasos en el crecimiento), e incluso en casos de estrés o cansancio.
Unas instalaciones de lujo
El balneario ofrece un circuito termolúdico, de una duración aproximada de 80 minutos, que incluye baños de vapor, piscinas de hidromasaje, saunas y masajes cervicales. Inspirado en las tradiciones de bienestar de la India, el exclusivo Indian Ritual combina ingredientes naturales con técnicas ancestrales para una profunda relajación, como exfoliaciones con sal rosa del Himalaya o masajes con aceite de kuikui y avellana.
Por otro lado, el Paraíso de Hera es un espacio en una zona privada donde poder disfrutar de un flotarium, baños de vapor o piscinas de burbujas. Además, el balneario también tiene una amplia oferta de tratamientos complementarios, con masajes, tratamientos faciales o chocolaterapia.
Pero el mayor atractivo del balneario es la cueva termal exterior que, con vistas a las montañas de alrededor, ofrece una mezcla perfecta entre bienestar y naturaleza. Con una pequeña cascada, está dividida en diferentes espacios donde el agua está a 38ºC, y es perfecta para tratar casos de hipotensión, problemas circulatorios o estados de ansiedad. Todavía más especial es relajarse en ella por la noche, pues está abierta para los adultos desde las 23h hasta la 1h.
Actividades en el entorno
Aprovechando el fascinante enclave en el que se encuentra el balneario, son muchas las actividades con las que poder disfrutar de él, desde visitar la cueva El Soplao -descubierta a principios del siglo XX y considerada una de las mayores maravillas de la geología-, a asomarse al Parque de la Naturaleza de Cabárceno -con casi 120 especies de animales que viven en un estado de semilibertad-, o hacer un paseo en el teleférico de Fuente Dé y disfrutar del paisaje.
Hay también bastantes rutas de senderismo por la zona, entre ellos el camino de peregrinación de Lebaniego, el bosque de secuoyas del Monte Cabezón, o el camino de los Santuarios, inspirado en el histórico recorrido que enlazaba la Catedral de Oviedo con Covadonga y Santo Toribio de Liébana.
Precios y promociones
El balneario ofrece un pase de día, el “Hermida Experience Pass”, con el que poder disfrutar de la cueva termal y del circuito termolúdico, con un precio de 65€ por persona. A esto se le puede añadir el menú del restaurante, con un precio de 35€ adicionales, o un masaje, de 36€.
Al tratarse de un hotel-balneario, existen paquetes especiales que incluyen la estancia, la comida y el balneario. Es el caso de la promoción “Otoño Termal”, que termina el 4 de diciembre, y que ofrece un descuento del 10% en estancias de 2 noches con alojamiento y desayuno (o media pensión) y circuito termolúdico interior. En caso de que sean más de 3 noches, el descuento es del 15%.
