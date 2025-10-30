El balneario más deseado de España en otoño: tiene cascadas, cuevas y termas al aire libre rodeadas de dos montañas icónicas

Es uno de los balnearios con mejor reputación de toda España, y es que sus aguas termales, que brotan a una temperatura de 60ºC, están consideradas de las mejores de Europa por su riqueza en minerales. Reconocidas por sus beneficios y propiedades fisioterapéuticas desde mediados el siglo XVII, se utilizan en tratamientos para aliviar problemas del aparato locomotor (como la artrosis o la fibromialgia), afecciones de la piel, enfermedades respiratorias, patologías infantiles (como retrasos en el crecimiento), e incluso en casos de estrés o cansancio.