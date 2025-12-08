El balneario con encanto modernista que se esconde en Girona: a medio camino entre la costa y la montaña, tiene más de un siglo de historia

Para empezar se diseñó un edificio. La obra de los arquitectos Cayetano Buigas, Manuel Almeda y Frederic Porcalla –remodelada por Isidre Bosch en 1909– empleó la estética neomudéjar de estilo historicista para remitir a los antiguos baños árabes. Hay elementos claramente inspirados en la Alhambra de Granada, como los arcos coloreados o su fuente de leones. El conjunto es espectacular y forma hoy parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña.