El balneario más elegante del País Vasco enamoró a la aristocracia hace un siglo y sigue igual: aguas cloruradas para la digestión y el estrés en un gran hotel termal del siglo XIX

Aunque pueda parecer sacado de una leyenda, en 1760, los perros del marqués de San Millán descubrieron una zona de aguas casi milagrosas. Iba paseando con ellos por los alrededores de Cestona (Zestoa en euskera), en la provincia de Guipúzcoa, cuando de repente se bañaron en unas pozas de aguas calientes. La sarna que sufrían mejoró prácticamente al instante y el marqués decidió aprovechar aquellos manantiales.

Hoy esto es historia. En 1792, sus aguas fueron declaradas de utilidad pública, sentando las bases de lo que hoy es el Balneario de Cestona -o Zestoa-. Los manantiales se conocían como "guesalagas" (que significa aguas saladas). Los tratamientos con aguas mineromedicinales comenzaban a ganar prestigio incluso entre los médicos, sobre todo entre las clases más acomodadas. Así que se convirtió en el destino estrella de la aristocracia.

Adriana Fernández

Una historia desde el siglo XIX

Sin embargo, no fue hasta 1804 cuando el balneario abrió sus puertas como tal. Fue creciendo poco a poco hasta que, a mediados del siglo XIX contaba con capacidad para recibir a un número bastante considerable de visitantes. Acudían personas para tratar sus dolencias, pero también para encontrar un lugar de socialización y esparcimiento. Pues los balnearios en esta época gozaban de una gran vida social que se desarrollaba en sus alrededores.

El Gran Hotel del Balneario de Cestona en Guipúzcoa / Wikicommons. Centenoyespelta

A finales del siglo, en 1893, se inauguró el Gran Hotel, lo que ayudó a que el complejo termal terminara de consolidarse como un destino en sí mismo. Durante la Belle Époque fue foco de aristócratas, comerciantes adinerados, políticos y visitantes extranjeros. Con el centro termal, Cestona también ganó cierta fama, aunque el balneario se acabó transformando en una pequeña ciudad vacacional con jardines, salones y espacios para el ocio.

Los salones del Balneario de Cestona / Wikicommons. Centenoyespelta

En 1983 recibió el golpe más duro de su historia: unas inundaciones provocaron graves daños en el complejo. Aquel desastre supuso un antes y después y obligó a reinventar el complejo. También sirvió para incorporar técnicas modernas de hidroterapia, pero sin olvidar su identidad. La renovación que vivió dio lugar al balneario que hoy conocemos, un complejo donde el pasado no se olvida pero sí se adapta a las exigencias del bienestar contemporáneo.

El balneario a día de hoy

Actualmente, el Gran Hotel Balneario de Cestona sigue siendo un lugar donde se combina la tradición con las bondades de las aguas termales. Ofrece hidromasajes, duchas, piscinas, baños termales y tratamientos de hidroterapia, perfectos para tratar tanto problemas digestivos como el estrés. Es, además, uno de los edificios más elegantes del País Vasco en un entorno encantador, junto al río Urola, que hablan de una parte muy relevante de su historia.

Cuenta con 130 habitaciones, un gran comedor, un salón teatro, un comedor de caza, un comedor árabe y un gran salón social. Todo, rodeado de preciosos e inmensos jardines. Además, Cestona o Zestoa tiene otros muchos atractivos que completan la escapada. Dos pórticos de piedra a la entrada, que datan de la fundación de la ciudad en el siglo XIV, dan la bienvenida al viajero. El casco urbano se abre ante él con monumentos como la iglesia del siglo XVI.

El casco urbano de Cestona o Zestoa / Wikicommons. Luistxo

El Ayuntamiento es del XVII, así como algunas casas señoriales que aún siguen en pie, como Portalekua y Lizentziadokoa. A las afueras están el palacio gótico de Lili y el balneario. Cabe destacar los yacimientos arqueológicos de Erralla, Danbolin, Amalda, Irikaitz y Ekain. Así como la ermita de San Juan y el caserío de Lizarraitz, para entender mejor la arquitectura popular del municipio. Una manera de sentirse parte de un pasado señorial único.