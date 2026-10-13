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El balneario más deseado de España en otoño tiene termas al aire libre rodeadas de dos montañas icónicas: una antigua cueva de baños decimonónica, entre cascadas y un desfiladero a los pies de los Picos de Europa

Tiene más de 200 años de historia y una Cueva Termal al aire libre con agua que brota a 38ºC.

Esta es la opción oerfecta para una escapada en pareja.

Esta es la opción oerfecta para una escapada en pareja. / Nerea Moreno / Gema Creativa

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Noelia Santos

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Si hablamos de centros termales históricos en España, resulta imposible, impensable, no mencionar el Balneario de La Hermida, posiblemente el establecimiento termal histórico más conocido de Cantabria. Hay documentos que confirman que su historia arranca en los albores del siglo XVIII, aunque sus instalaciones se convirtieron en un auténtico referente del termalismo clásico cien años después, en el siglo XIX.

Baños de Montemayor, uno de esos balnearios históricos que hay que conocer en España

Baños de Montemayor, uno de esos balnearios históricos que hay que conocer en España / Baños de Montemayor

Su historia, sin embargo, es aún más interesante porque combina aguas termales, una antigua cueva de baños, esplendor decimonónico, abandono durante décadas y una reconstrucción contemporánea. Si a eso le sumamos un emplazamiento excepcional, encajado en medio de un entorno montañoso, junto a un desfiladero mítico, podemos decir que este lugar lo tiene todo para una escapada de otoño.

Entre dos montañas icónicas y al aire libre: así es el balneario más bonito de España

Entre dos montañas icónicas y al aire libre: así es el balneario más bonito de España

Adriana Fernández

Dónde está este balneario histórico

El Balneario de La Hermida se encuentra en la localidad de La Hermida, dentro del término municipal de Peñarrubia, en el occidente de Cantabria. Y si hay algo que lo hace especial es el paisaje que lo rodea, junto al desfiladero de La Hermida, ese impresionante corredor natural que sigue el río Deva y que sirve de puerta de entrada a la comarca de Liébana y a los Picos de Europa.

Balneario La Hermida

Balneario La Hermida / Cortesía / Gema Creativa

Se sabe que a mediados del siglo XVIII ya se utilizaban las aguas de este manantial con fines terapéuticos. Según la historia publicada por el propio establecimiento, antes de 1841 los bañistas acudían a una cueva junto al manantial y se sumergían en una bañera de madera hecha con el tronco de un árbol.

En aquella época, la fuente estaba expuesta a las crecidas del río. Hasta que en 1841 se protegió el manantial de las fuertes corrientes y, solo un año después, se construyó una casa de baños de dos plantas: la inferior se destinaba a los baños y la superior al alojamiento. Se puede decir que ese fue el comienzo oficial del balneario como establecimiento de salud y hospedaje.

El entorno en el que se encuentra el balneario es una joya de la naturaleza

El entorno en el que se encuentra el balneario es una joya de la naturaleza / Cortesía / Gema Creativa

La época de esplendor llegó a finales del siglo XIX, cuando se levantó un establecimiento de mayores dimensiones, con una nueva galería de baños, hospedería, parque, ermita y dependencias para beber y embotellar el agua. Ya en el siglo XX, tras la Guerra Civil, el balneario entró en una larga etapa de decadencia y abandono. Ha habido que esperar hasta el siglo XXI para que el balneario se rehabilitara por completo, lo que le permitió volver a abrir sus puertas en 2006.

Qué hace que sea tan especial

Los manantiales de La Hermida proporcionan aguas minero-medicinales hipertermales, clorurado-sódicas y muy mineralizadas. Y luego está su temperatura más que elevada: el agua emerge de forma natural a unos 60 °C, aunque las piscinas y los espacios termales se mantienen a temperaturas adecuadas para el baño (de lo contrario, sería imposible ni siquiera meter un pie).

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La instalación más moderna de todo el complejo es una Cueva Termal, inaugurada en noviembre de 2021. Es un espacio al aire libre con agua caliente a unos 38 °C, integrado en el entorno montañoso que rodea el hotel. Solo por eso, merece la pena ir organizando una escapada para conocerlo este otoño.

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