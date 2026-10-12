El balneario más deseado para una escapada de otoño se asoma a la Alpujarra: aguas mineromedicinales famosas en España, un castillo nazarí colgante y castañares que se tiñen de rojo

El otoño tiene cierto encanto que invita a vivir más lento, a tomarse las cosas con calma y a disfrutar de esos paisajes de tonos anaranjados. No hay mejor plan para olvidarse de las prisas que pasar unos días en un balneario con vistas privilegiadas. El Balneario de Lanjarón, en Granada lo tiene todo, desde 1760, siendo el mayor circuito lúdico y termal de todo Andalucía y asomándose a uno de los espectáculos más salvajes y bonitos de la región.

Su gran prestigio reside en los seis manantiales mineromedicinales que lo componen, con diferentes tipos de aguas e indicaciones terapéuticas. Se encuentra en la frontera entre dos parajes únicos, Sierra Nevada y la Alpujarra, una característica que aumenta su belleza pero también su valor medicinal. Aunque las aguas que se emplean para el baño son solo las del manantial El Salado, con efecto sedante, ideal para calmar dolores.

Adriana Fernández

Aguas medicinales para beber y bañarte en ellas

Por otro lado, ofrece agua en bebido, a un tiempo y ritmo prescrito por su propio médico, como se indica desde la web oficial: la Capuchina, con efecto depurativo; la Salud I, que facilita la digestión; la Salud II, indicada para problemas del aparato digestivo; la Capilla, que facilita el apetito; y la de San Vicente, con efecto diurético. Además, de eso, hay circuitos disponibles aptos para todo tipo de personas, dependiendo de lo que busquen.

El más destacado -y el más grande de Andalucía- es el Circuito Aquatherma, con bar de aguas, túnel de tonificación, jacuzzi, tumbonas térmicas, duchas, termas húmeda y seca, una gran piscina activa con chorros subacuáticos, camas de burbujas, volcán, y un largo etcétera. También cabe mencionar el Circuito Termas al Lanchar, un espacio con baños de contraste caliente, frío y templado y con Hamman (sauna con vapor).

Los alrededores del balneario

Desde el propio balneario se pueden descubrir decenas de rincones de la Granada más desconocida. Comenzando por el castillo de Lanjarón, también conocido como Castillo de los Moros, una construcción de origen nazarí que se alza sobre un cerro a 619 metros de altitud. Junto a él discurre el cauce del Barranco Salado, que desemboca un poco más abajo, en el río Lanjarón. Está a solo 15 minutos a pie desde el balneario y 3 en coche.

El castillo de Lanjarón o Castillo de los Moros en la Alpujarra granadina / Istock / saiko3p

Continuamos hacia la Alpujarra, que va desde el sur de Sierra Nevada hasta el Mediterráneo, de las cumbres del Mulhacén a los viñedos de la Contraviesa. Un paisaje salpicado por pueblos blancos como Pampaneira, Bubión y Capileira, ubicados en el barranco de Poqueira, todos ellos declarados Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Luego a Sierra Nevada, un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1986.

El pueblo de Pampaneira en la Alpujarra granadina / Istock / saiko3p

En estos dos parajes, cuando llega el otoño, no hacemos más que ver castañares y otros árboles teñirse de rojo, dando la bienvenida a la nueva estación. En los alrededores se encuentra Soportújar, el pueblo de las brujas, una visita ideal para finales de octubre y principios de noviembre. La magia de este pequeño enclave se transmite a través de símbolos, esculturas y enclaves encantados como la Cueva del Ojo de la Bruja o la cabeza de Baba Yaga.

Soportújar, el pueblo de las brujas de Granada / Istock / Q77photo

Algunas rutas de senderismo

En la zona también hay múltiples rutas de senderismo para todos los niveles, como la que conecta el parque El Salado con el castillo y el balneario en 3 kilómetros y mediante un sendero circular; o la que va desde el castillo hasta el Tajo Colorao en 7,6 kilómetros, también circular. También destacan otras circulares, como la que va de la Acequia Alta al río Lanjarón (6,7 kilómetros) y la de la ermita del Tajo de la Cruz (5,2 kilómetros).