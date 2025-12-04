El balneario más bonito de España está escondido entre las montañas: sus aguas son conocidas desde la época romana y es perfecta para diciembre

Subir al Balneario de Panticosa siempre provoca la misma sensación, la de estar entrando en otro ritmo. La carretera que asciende por el Valle de Tena va dejando atrás pueblos, pinos y curvas hasta que, casi sin aviso, se abre el circo glaciar donde se encuentra este rincón único del Pirineo. A 1.636 metros de altitud, rodeado por montañas que superan los 2.500 metros, el balneario aparece como un refugio suspendido entre piedra, agua y silencio. En invierno, el paisaje se vuelve íntimo, casi cinematográfico; vapor sobre el lago, nieve en los tejados, el sonido del agua caliente escapando entre las rocas. No exagero si te digo que ir al Balneario de Panticosa puede ser uno de los mejores planes que hacer en invierno. Y aquí, de planes, sabemos.