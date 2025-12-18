Bagergue, el pueblo del Pirineo donde vivir un invierno de cuento: un tesoro medieval rodeado de imponentes montañas

El elemento más destacado del municipio, y que podemos encontrar nada más llegar al pueblo, es la Iglesia Parroquial de San Fèlix, un templo de origen románico datado de los siglos XII y XIII, pero que en el siglo XVI fue reformado, substituyendo el ábside semicircular original por un presbiterio, además de la adición de dos capillas, una sacristía y un campanario de base cuadrada que se convierte en octogonal en la punta.