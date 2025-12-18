Bagergue, el pueblo del Pirineo donde vivir un invierno de cuento: un tesoro medieval rodeado de imponentes montañas
Descubrimos el pueblo habitado de más altura de la Val d’Aran.
Cuando llega el invierno y la bajada de temperaturas, hay dos tipos de personas: los hay que huyen como pueden del frío, buscando destinos cálidos donde estar a gusto, y los hay que reciben esta nueva época del año con los brazos bien abiertos.
Si, como yo, perteneces a este segundo grupo, existe un pequeño pueblo en el corazón del pirineo catalán, a menos de diez kilómetros de la frontera con Francia, donde el invierno es toda una experiencia que hay que vivir por lo menos una vez en la vida.
Un pueblo con encanto montañés
A unos veinte minutos del municipio de Vielha, capital de la Val d’Aran, se encuentra el pequeño pueblo de Bagergue. Situado a una altura de más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, es el pueblo habitado de más altura de la Val d’Aran, además de haber estado declarado como uno de los pueblos más bellos de Catalunya y de España.
A pesar de la proximidad con la estación de esquí de Baquèira-Beret, el pueblo sigue manteniendo su alma de montaña; sus calles empedradas, antiguas bordas y corrales, y multitud de casas de montaña conservadas a la perfección, hacen que pasear por este pueblo sea como hacer un viaje a una época pasada.
Si bien la belleza de Bagergue es evidente durante todo el año, es en invierno, cuando un manto de nieve lo cubre, que el pueblo luce de una manera aún más especial y única.
Incluido en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya, el espíritu de Bagergue luce todavía más bonito gracias a los balcones de madera de sus casas, siempre decorados con flores, gracias a lo cual el pueblo ha recibido la máxima distinción del movimiento Viles Florides.
Una vuelta por Bagergue
El elemento más destacado del municipio, y que podemos encontrar nada más llegar al pueblo, es la Iglesia Parroquial de San Fèlix, un templo de origen románico datado de los siglos XII y XIII, pero que en el siglo XVI fue reformado, substituyendo el ábside semicircular original por un presbiterio, además de la adición de dos capillas, una sacristía y un campanario de base cuadrada que se convierte en octogonal en la punta.
Paseando por la calle mayor se llega al museo de Eth Corrau, ubicado en un antiguo corral rústico en el que se muestran hasta 2.500 piezas artesanales y utensilios que reflejan una cultura, tradiciones y un mundo laboral de siglos atrás.
Son varios los restaurantes y establecimientos que hay en Bagergue donde disfrutar de la gastronomía aranesa y los productos locales, entre los que destacan platos de montaña como el civet de ciervo o la truhada (un puré de patata tradicional).
En cuanto a productos artesanales, uno de los puntos más destacados del pueblo es la quesería artesanal Hormatges Tarrau, donde podemos encontrar hasta 20 variedades de quesos elaborados con técnicas tradicionales.
Los alrededores de la villa
Al encontrarse rodeado de montañas, Bagergue es el punto de partida ideal para hacer rutas de senderismo, como la que lleva hasta el Estany de les Granotes o el Cap des Clòsos. Si tienes ganas de coger el coche, situado un poco al sur del pueblo se extiende el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, donde también existen rutas de senderismo estupendas.
Como he mencionado antes, Bagergue se encuentra a muy poca distancia de la estación de esquí de Baquèira-Beret, por lo que es un muy buen sitio donde alojarse si vamos a pasar unos días esquiando, o simplemente para ir a bajar revoluciones después de todo un día esquiando.
Para llegar a Bagergue desde el municipio de Vielha tan solo hace falta tomar la carretera C-28 hasta Salardú, para luego tomar la carretera local hasta Bagergue. A lo largo de los 15 kilómetros aproximados que separan ambos municipios, el recorrido ofrece unas panorámicas impresionantes del valle y sus montañas.
