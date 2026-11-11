Entre Badajoz y Huelva se encuentra la ciudad templaria donde nació el descubridor del océano Pacífico: torres barrocas que compiten con la Giralda, una torre llamada "sangrienta" y dehesas de jamón ibérico

Después de semanas abriéndose paso por la selva de Panamá, un explorador extremeño encontró un mar hasta entonces desconocido. Por su ubicación y naturaleza, lo bautizó Mar del Sur, y días después entró en sus aguas con la espada en alto para encargarse de tomarlo en nombre de la Corona de Castilla. Las mismas aguas que se apropió entonces bañan hoy el océano Pacífico, y el nombre de quien dijo haberlas descubierto, Vasco Núñez de Balboa.

Jerez de los Caballeros / Wikicommons / Luis Rogelio HM

Pero el origen del extremeño poco tiene que ver con América. Nacido en 1475, Balboa provenía de una ciudad blanca del suroeste de Badajoz, casi en la raya con Huelva, que ya había conocido templarios y acabaría llevando en el nombre a los caballeros de las órdenes militares: Jerez de los Caballeros, tierra de valientes y responsable de hasta 178 jerezanos que, al igual que Vasco Núñez, cruzaron el Atlántico en el siglo XVI, según recoge el historiador Vicente Navarro del Castillo, cuando aquello era aún tierra de iglesias, murallas y castillos.

La llegada, entre dehesas

Ubicado en la comarca de Sierra Suroeste, a unos 75 kilómetros de Badajoz y a unos 40 de Zafra, el municipio de Jerez de los Caballeros atraviesa un paisaje de dehesa, que desciende desde los 785 metros del cerro de San José hasta los 200 de la orilla del río Ardila. Y en medio de todo esto, se levanta la ciudad, a 500 metros de altitud.

Jerez de los Caballeros / Wikicommons / Luis Rogelio HM

Antes de llegar ya se divisan sus torres. Las de San Bartolomé, San Miguel, Santa María y Santa Catalina, que sobresalen por encima del caserío blanco y le han dado el sobrenombre de la ciudad de las cuatro torres, aunque su historia es, en realidad, mucho más antigua que ellas: los romanos la llamaron Fama Iulia Seria, y antes los fenicios la conocían como Ceret.

El casco antiguo, Conjunto Histórico-Artístico desde 1966, mantiene la muralla de 1.700 metros que ya entonces lo rodeaba con su arquitectura de mampostería y sillares de granito. Aunque hubo mucho más. La historia registra hasta 26 torres, de las que quedan 18, y seis puertas, de las que se conservan dos, la de Burgos y la de la Villa, y por ellas se entra directamente a un entramado de empinadas calles blancas que suben hacia la alcazaba.

La fortaleza es de origen musulmán, pero en 1230, Alfonso IX de León conquistó la ciudad y la entregó a los templarios, que reforzaron el recinto y la convirtieron en el centro de sus dominios en la zona. Tras los templarios, en 1370, Enrique II entregó la ciudad a la Orden de Santiago, y de los caballeros de una y otra orden le viene el apellido. Cada mes de julio, el Festival Templario vuelve a llenar la alcazaba con la representación 'En el nombre de Jerez'.

La leyenda de la Torre Sangrienta La Torre del Homenaje es popularmente conocida como la Torre Sangrienta, debido a una antigua tradición que explica cómo tras la disolución de la Orden del Temple los últimos caballeros, unos 60, se negaron a rendirse ante las tropas de Fernando IV, refugiándose en esa torre y por ello, ejecutados.

La ciudad de las cuatro torres

Desde el castillo, las calles bajan hacia la iglesia más antigua del pueblo, Santa María de la Encarnación, que recoge una inscripción que fecha su fundación en el año 556. Hoy sin embargo vemos una estructura posterior, del siglo XVI, dada su reconstrucción tras un incendio que acabó con buena parte de su patrimonio.

Iglesia de San Bartolome, Jerez de los Caballeros / Wikicommons / El Pantera

Por su parte, la iglesia de San Bartolomé, en el punto más alto de la ciudad, recoge un desempeño gótico, ampliado después en el barroco, y con una torre que se diferencia claramente de las demás. Tiene tres cuerpos, el primero de sillería de granito y los otros dos cubiertos de estuco, ladrillo y cerámica vidriada, y se remata con una linterna con cúpula. La portada luce cuatro paneles cerámicos con santos, y dentro hay un retablo mayor del siglo XVII. Aquí se conserva la pila donde fue bautizado Balboa.

La cuna de la historia En la calle La Oliva está la casa natal de Vasco Núñez de Balboa, convertida en casa museo, con documentos, mapas y reproducciones sobre sus expediciones y entrada gratuita. Balboa, que fundó la primera ciudad española en el continente americano, se marchó joven y no volvió nunca.

Pero la torre más alta es la de San Miguel Arcángel, ligada a la Orden de Santiago, de ladrillo y barro vidriado, y 64 metros de altura. La cuarta, Santa Catalina, queda en la parte baja del pueblo, y la torre del Reloj, a la que muchos llaman la quinta torre, completa el horizonte.

La capital del jamón ibérico

Fuera de la muralla, la dehesa sigue siendo el gran motor de Jerez de los Caballeros. En ella se cría el cerdo ibérico, y entre el otoño y el invierno llega la montanera, cuando los cerdos se alimentan de las bellotas que caen de las encinas. De esa dieta y del ejercicio en libertad sale la grasa infiltrada que da al jamón de bellota su textura, bajo la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.

La ciudad está considerada como uno de los epicentros de la producción de ibérico en Extremadura, y desde finales de los años ochenta celebra cada primavera el Salón del Jamón Ibérico, en la que participan más de un centenar de empresas y que reúne a decenas de miles de visitantes y, aprovechando la ocasión son muchas las jamoneras que abren sus secaderos a la vista, así como muchos los que después de disfrutar una buena comida, aprovechan para probar el postre por excelencia: el bollo turco, tradición de la ciudad.