Ni Ávila, ni Toledo: la ciudad medieval amurallada más bonita de España es todavía una completa desconocida

En el mismo recinto fortificado se encuentran otras zonas como el Palacio de los Condes de Roca, donde se ubica el Museo Arqueológico provincial, con un patio porticado y la Torre de Santa María, los restos de la iglesia que le levantó donde antiguamente había una mezquita; en la Torre Episcopal está la Biblioteca de Extremadura y la reciente facultad de la Universidad de Extremadura. Pero lo más impresionante es la ciudad árabe que se encuentra bajo la fortaleza.