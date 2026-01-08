Ni Ávila, ni Cáceres: el destino medieval más espectacular de España tiene una muralla de casi cuatro kilómetros que funciona como un museo vivo

En Daroca no hace falta hacer uso de nuestra creatividad para imaginar cómo era una ciudad medieval, porque sigue siéndolo. Y no, no como decorado ni como una atracción turística, sino en su estructura, en su trazado y en la forma en la que se entra, literalmente. Para llegar al casco histórico hay que atravesar una de sus puertas fortificadas y, a partir de ahí, todo tiene otro ritmo, otro sabor. Las cuestas, las distancias y hasta el silencio responden a una lógica antigua que nunca se ha cambiado del todo. Y ahí, precisamente, está la magia. En este pueblo aragonés todo desprende un aura distinta.