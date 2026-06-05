900 años, 16.000 kilómetros y 1.800 monumentos del Atlántico a los Pirineos: es la ruta a pie más larga de España, la más transitada del mundo y el plan perfecto para este verano
Es una de las rutas más bonitas, espirituales y famosas que hay en todo el mundo, y el punto final está en Galicia.
Rutas de senderismo hay muchas en España, pero tan importantes y concurridas como el Camino de Santiago, no hay tantas. Un total de 16.000 kilómetros divididos 49 rutas oficiales en el país que ascienden a los 80.000 cuando se amplía a las conexiones europeas en 28 países. Atraviesa casi dos mil monumentos repartidos por la costa Atlántica, los Pirineos, parte de Portugal e incluso Sevilla, donde comienza la Vía de la Plata. El Camino de Santiago se convirtió hace 900 años en la ruta de peregrinación por excelencia en el mundo.
Desde que se descubrió la tumba del Apóstol Santiago en Compostela en el siglo IX, el Camino se convirtió en la ruta de peregrinación más importante de la Europa medieval. Movidos por la fe, miles de peregrinos acudían desde diversos puntos del continente para mostrar sus respetos al Apóstol. En 1993, Año Jacobeo, resurgió la peregrinación. Ahora ya no solo se hace el Camino de Santiago por devoción, sino también con el objetivo de encontrarse a uno mismo y de disfrutar de los paisajes y pueblos que aparecen a su paso.
Las vías más populares del Camino de Santiago
Camino Francés
¿Por qué hacerlo? Es el eje más importante y famoso de las peregrinaciones jacobeas. Tiene dos opciones para comenzar en Francia, aunque el punto más popular es Sarria, en Lugo.
¿Por dónde pasa? Parte desde Saint-Jean Pied de Port o Somport (Francia), pasando por puntos como Roncesvalles, Monreal, Logroño, Nájera, Burgos, León, Astorga, O Cebreiro o Portomarín.
Monumentos destacados: la Real Colegiata de Roncesvalles, el castillo de Ponferrada, la Catedral de León y la de Burgos o el Palacio Episcopal de Astorga.
Kilómetros totales: 939,7.
Etapas: 37.
Camino del Norte
¿Por qué hacerlo? Es igual de antiguo que el Camino Francés y era la que seguían los reyes europeos de la Edad Media para llegar a Santiago.
¿Por dónde pasa? Empieza en Irún y atraviesa lugares como Zarautz, Lezama, Bilbao, Castro Urdiales, Comillas, Llanes, Gijón, Luarca, Ribadeo o Baamonde.
Monumentos destacados: la basílica de Begoña de Bilbao, la Catedral de Santander, la Catedral de Mondoñedo o el Capricho de Gaudí de Comillas.
Kilómetros totales: 814,7.
Etapas: 32.
Camino Portugués
¿Por qué hacerlo? Se trata de un camino que da comienzo en la frontera con Portugal y, por tanto, tienes la oportunidad de contemplar unos paisajes diferentes a los de los caminos más populares, que van por el norte de España.
¿Por dónde pasa? Comienza en Tui y, al tener pocas etapas, solo pasa por O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón.
Monumentos destacados: el Convento e iglesia de las Clarisas de Tui, el pozo de San Antoñino de Mos o el Pazo Torres de Agrelo de Redondela.
Kilómetros totales: 118,8.
Etapas: 6.
Camino Inglés
¿Por qué hacerlo? Los ingleses realizaban este camino cuando llegaban en barco a Galicia por "el temible océano", pues La Coruña se consideraba el puerto de Santiago.
¿Por dónde pasa? Puede comenzar en Ferrol o en La Coruña. Si empieza en Ferrol, pasa por Neda, Pontedeume y Betanzos antes de juntarse con la otra opción en Hospital de Bruna. Sigue hasta Sigüeiro y de ahí a Santiago.
Monumentos destacados: el Torreón de los Andrade en Pontedeume, la Concatedral de San Juliano San Xiao o la Torre de Hércules de La Coruña.
Kilómetros totales: 155,2.
Etapas: 7.
Camino Primitivo
¿Por qué hacerlo? Se trata del punto de partida ideal para descubrir la senda del primer Camino conocido, la que siguió Alfonso II el Casto para ver por primera vez la tumba del Apóstol Santiago.
¿Por dónde pasa? Inicia en Oviedo y pasa por rincones como Salas, Tineo, Grandas de Salime, A Fonsagrada, Lugo, Melide u O Pedrouzo.
Monumentos destacados: Catedral de San Salvador de Oviedo, El Palacio de Valdecarzana de Grau, la muralla romana y la catedral de Lugo o el Santuario de Santa Baia de Bóveda.
Kilómetros totales: 321,4
Etapas: 13.
Otros caminos menos concurridos
Además de los más típicos, el Camino de Santiago tiene otras rutas que no son tan conocidas, pero son igual de interesantes. El Camino Sanabrés, el Baztanés, el de San Salvador, el Vasco, el Catalán por San Juan de la Peña y la Vía de la Plata -el más largo, con unos mil kilómetros- son las otras opciones que existen para peregrinar a Santiago. Sin olvidar el epílogo que comienza en Compostela y llega hasta el fin del mundo, literalmente, hasta Fisterra y Muxía. Si todavía no tienes plan para este verano, estás a tiempo de organizar tu camino.
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