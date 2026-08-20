Todos van a Sevilla, pero pocos suben a la "Atenas del Renacimiento español”: dos ciudades Patrimonio de la Humanidad a quince minutos la una de la otra

La urbanalización han provocado que muchas ciudades del mundo pierdan su personalidad. Hay quien afirma que todas las urbes principales, sobre todo de Europa, como Madrid, Berlín, Bruselas o París, acaban por tener las mismas calles con las mismas tiendas y los mismos restaurantes. Por ese motivo es tan complicado encontrar rincones donde todavía se mantenga viva la esencia más pura. Y es la razón por la que la Unesco las nombró Patrimonio de la Humanidad.

Las ciudades de Úbeda y Baeza, en Jaén, conservan el hechizo de hace más de medio milenio, convirtiéndose en el máximo exponente del Renacimiento español. Sus similitudes también pueden explicarse gracias a su proximidad, pues están a tan solo 12,5 kilómetros, unos 14 minutos en coche. Dos ciudades repletas de historia escrita en piedra. Allí, entre olivares y el Guadalquivir, el tiempo parece detenerse por completo.

Adriana Fernández

Úbeda, "ciudad del Renacimiento andaluz"

Por un lado está Úbeda, cuna del cantautor más importante del país, Joaquín Sabina. Está asentada sobre los cerros homónimos, rodeada por un paisaje llano ideal para los cultivos del cereal. Es conocida como "la ciudad del Renacimiento andaluz", debido a la cantidad y la calidad de monumentos que datan de esta época. El Renacimiento no es solo un estilo arquitectónico, sino que es una identidad que se mantiene viva desde hace siglos.

La plaza Vázquez de Molina en Úbeda, llena de edificios renacentistas / Istock / Orietta Gaspari

El Palacio Vázquez de Molina, erigido en el siglo XVI por Andrés de Vandelvira, de los mejores arquitectos del Renacimiento español; el hospital de los Honrados Viejos de El Salvador, del siglo XVI y obra también de Vandelvira; el Palacio del Marqués de Mancera, de principios del siglo XVII; o el Hospital de Santiago, un magnífico ejemplo de arquitectura asistencial y benéfica de España, son algunos de los mejores exponentes de esta etapa en la ciudad.

La Basílica de Santa María de los Reales Alcázares en Úbeda / Istock / traveler1116

A nivel religioso también hay monumentos importantes, como la basílica de Santa María de los Reales Alcázares, la iglesia principal que ocupa el lugar de la antigua mezquita mayor de la ciudad musulmana; o la iglesia de San Pablo, de las parroquias más antiguas y representativas de la urbe. Plazas históricas, iglesias, palacios, miradores, museos y rutas culturales se suceden una detrás de otra para completar una ciudad tan bella como Úbeda.

El antiguo Hospital de Santiago en Úbeda / Istock / ABBPhoto

Baeza, el centro geográfico de Jaén

A muy poca distancia de Úbeda se encuentra Baeza, en mitad de un paisaje de tierras fértiles de huertas, olivas y cereales. En su entorno están los humedales de la laguna Grande, la mayor de la provincia y de gran riqueza ecológica. Su época de esplendor también coincide con el Renacimiento, entre los siglos XVI y XVII, destacando entre todos los monumentos la catedral de la Natividad de Nuestra Señora, que ya llamó la atención de Federico García Lorca.

La plaza de los Leones en Baeza, Jaén / Istock / Orietta Gaspari

Fue declarada Monumento Nacional en 1931, debido a su calidad y su importancia histórico, puesto que se asienta sobre un antiguo templo romano, después visigodo y posteriormente mezquita. Asimismo, destacan el Palacio de Jabalquinto, uno de los máximos exponentes del gótico isabelino; el convento de San Francisco del siglo XVIII, ahora convertido en auditorio; el Ayuntamiento de 1520 o la Universidad de Baeza, que funcionó entre los siglos XVI y XIX.

El Palacio de Jabalquinto en Baeza / Istock / Flavio Vallenari

Uno de los más ilustres vecinos de Baeza fue Antonio Machado y, como tal, cuenta con un paseo con su nombre, que es también el Paseo de las Murallas. Se mudó a la ciudad tras el fallecimiento de su esposa Leonor y comenzó a impartir francés en el instituto de Bachillerato, junto a la Antigua Universidad. Se refugió en ese ambiente rural y sus paseos por las afueras muchas veces acababan en la muralla. El colofón perfecto de una visita por dos de las ciudades más importantes y olvidadas del país.