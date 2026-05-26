Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 galardonadas en total, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987. Y en esta lista para celebrar también destaca Asturias, que aumenta su nómina de arenales distinguidos por su calidad ambiental, un total de 16 frente a los 14 del año pasado.

Adriana Fernández

Las dos nuevas son para la playa de Porcía (El Franco) y Navia. El resto la mantienen. Así las cosas, el nuevo listado asturiano queda de la siguiente forma: Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol: Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo, en Cudillero; Porcía, en El Franco; Aguilar, en Muros de Nalón; Frejulfe y Navia, en Navia; Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa.

Playa de Porcía, Asturias / Istock

En el apartado de puertos deportivos, España ha conseguido un total de 111 estandartes, repartidos en 9 comunidades autónomas. Asturias mantiene su única bandera azul en este apartado, en el puerto deportivo de Gijón.

En Navia están de enhorabuena por partida doble. Porque además de lograr bandera para su playa, también han ganado la enseña para el Museo de las Historias del Mar.

"Elogio del Horizonte", Gijón / Istock

Además, la conservan el Centro Oceanográfico, en Gijón; Museo de la Mina de Arnao y el Museo de Anclas Phillippe Cousteau, en Castrillón; y el Bosque Jardín de la Fonte Baxa y el Museo del Calamar Gigante, en Luarca (Valdés). Mala noticia en Gozón, ya que se cae del listado el Centro de Visitantes e Interpretación del Medio Marino de Peñas.

Aniversario

El presidente de Adeac, José Palacios, destacó que el programa Bandera Azul cumple este año 40 ediciones y "España es líder esos 40 años". Palacios comentó que resulta "muy difícil" ganar 45 banderas azules en solo un año, una cifra no alcanzada al menos desde 2003 (en 2009 hubo 44 distintivos más, según pudo comprobar Servimedia).

Playa del Silencio, Asturias / Istock / Javier Ramos Rosellon

"España nunca había conseguido resultados tan excelentes en el programa Bandera Azul. Una vez más, el éxito es fruto de la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones y ciudadanos", apostilló.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, comentó que España vuelve a tener "unos datos excelentes" en banderas azules y comentó que "la sostenibilidad ambiental es una de las grandes patas de las políticas turísticas públicas del país".

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, presentó este martes en el Ministerio de Turismo, en Madrid, los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.