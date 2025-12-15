Las perlas del occidente de Asturias: los dos pueblos que entran a formar parte de los más mágicos de España en 2026

Hay pueblos bonitos y los hay que, además de tener una "belleza natural", son mágicos. Estos son los lugares en los que se fija la Red de Pueblos Mágicos de España, que acaba de lanzar su lista de nuevas incorporaciones para 2026. Dos pueblos del occidente asturiano, Navia y Coaña, entran a formar parte de esos lugares que merece la pena descatar por lo que se ve, pero también por lo que se siente paseando por sus calles. De entre 300 candidaturas, solo 22 entornos han sido los seleccionaos.