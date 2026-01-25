Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote

Parece Noruega o Suiza, pero es Asturias. La Raya, ubicado en el concejo de Aller, es un pueblo nevado de cuento. Ubicado a más de 1.500 metros de altitud, lo llaman "la Siberia asturiana", porque es el primero en cubrirse todos los otoños de un grueso manto blanco y el último en perder los copos. Por algo es la localidad más alta del Principado.