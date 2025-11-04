Asturias, más cerca que nunca y con bonos descuento irresistibles para este otoño
Cerrar la puerta de casa un viernes y despertarse el sábado entre hayedos. Con la llegada del AVE a Asturias y la red de vuelos directos desde 16 aeropuertos españoles, el Paraíso Natural se convierte en una escapada rápida y cómoda. Además, este otoño con bonos descuento en turismo rural.
El olor a tierra húmeda, las playas desiertas del Cantábrico, el sabor auténtico de un puchero o paseos por bosques multicolores de cuento están más cerca que nunca. Viajar a Asturias este otoño se ha convertido una escapada rápida, cómoda y accesible. La llegada del AVE desde Madrid y las conexiones aéreas directas con dieciséis aeropuertos españoles colocan a Asturias en el mapa como un destino cercano y a mano.
Ya no importa dónde vivas: una chimenea encendida en una aldea rural está esperándote a unas pocas horas de tu casa. El AVE conecta Madrid con Asturias en torno a las tres horas. Es tiempo suficiente para ver cómo el paisaje se vuelve más verde y montañoso según cruzamos la cordillera cantábrica. Llegas al corazón de Asturias con la sensación de haber empezado el viaje ya en la ventanilla.
Además, ahora es más económico y sencillo que nunca gracias al Bono Turismo Rural Asturias. Son hasta dos bonos por persona por lo que puedes conseguir 300€ con una aportación de 150€ para tu alojamiento rural en el paraíso.
Alta velocidad y vuelos directos: Asturias más conectada que nunca
La llegada del AVE y la amplia red de vuelos directos han acercado aún más el Paraíso Natural a quienes valoran la sostenibilidad y la comodidad. Viajar en tren permite disfrutar del paisaje cambiante que anuncia la entrada en la cordillera Cantábrica, una antesala del espectáculo natural que aguarda al llegar.
Además, Asturias cuenta con vuelos directos desde 16 aeropuertos de toda España. En todos los casos, se aterriza en el aeropuerto de Asturias, a un paso de la costa y la montaña.
Encantos y decorados únicos para disfrutar en una escapada
Más allá de su cercanía, Asturias conquista por la autenticidad de sus pueblos y paisajes. En cada rincón aparece la huella de la historia, desde los hórreos y paneras que se alzan sobre los prados hasta las casonas solariegas que recuerdan su pasado señorial. Pasear por sus aldeas es descubrir casas de piedra con balcones de madera, rodeadas de montañas, ríos y bosques que en otoño se transforman en un espectáculo de colores. La naturaleza aquí no es un decorado, sino el alma de cada experiencia.
El patrimonio también se refleja en el arte prerrománico, joya única en Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad. Iglesias como San Miguel de Lillo o Santa María del Naranco, en el entorno de Oviedo/Uvieú, muestran la grandeza de una arquitectura que solo aquí se mantiene viva. A ello se suman los acantilados que caen al mar Cantábrico, las impresionantes playas desiertas de esta época otoñal y los parques naturales.
Escapadas que saben a otoño
Las nuevas conexiones permiten que el turismo en Asturias se viva de forma sin perder tiempo en desplazamiento. Quien sale desde casi cualquier parte de España puede cenar pescado fresco en Cimavilla, el barrio marinero de Gijón/Xixón) o un sabroso pote en cualquiera de los cientos de restaurantes que llenan de vida la Asturias más rural.
El otoño, con sus paisajes en ebullición, es la mejor estación para aprovechar esta cercanía con experiencias auténticas. El AVE y los vuelos directos son, en definitiva, los aliados perfectos que permiten al poco de cerrar la puerta de casa o de apagar el ordenador en el trabajo una vivencia completa: desde un amanecer en una playa desierta hasta una tarde de caminata en medio del bosque, pasando por una comida con fabes o una gueta de castañas en el bosque.
Acercar Asturias a más viajeros es multiplicar las oportunidades de descubrir un territorio único. Este otoño, está tan cerca que casi se toca: subes al tren o al avión y, al bajar, te espera el rumor del bosque y el mar al fondo. Planearlo es sencillo: eliges tren o vuelo, reservas tu alojamiento, con bono si aplica, y dejas que el otoño haga el resto.
Escapadas con sabor a otoño (y un bono que suma)
Si vas a dormir en el medio rural, el Bono Turismo Rural Asturias ayuda: hasta 150 € por reserva (aportando 75 €) en 200 alojamientos hasta final de año, reservando en bonosturismoruralasturias.com. Ahora viajar a Asturias, es más sencillo de planificar.
Caminar entre castaños en una gueta, oler a leña en una chimenea encendida, probar unas fabes humeantes después de una ruta corta y ver romper el Cantábrico en playas casi vacías. El otoño aquí tiene banda sonora y color propio.
Información práctica
– Alta velocidad: conexión Madrid–Asturias en aprox. 3 h.
– Vuelos directos: desde 16 aeropuertos españoles.
– Bono Turismo Rural Asturias: hasta 150 € por reserva en alojamientos rurales hasta el 30/12. Más info: bonosturismoruralasturias.com