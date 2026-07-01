Alberto Campo Baeza, Medalla de Oro de la Arquitectura: "Cádiz es la ciudad más bonita del mundo. No sabría describir lo maravilloso que es vivir junto a La Caleta"

El castillo de San Sebastián en Cádiz, la Casa Olnick Spanu en Nueva York o el Museo de la Memoria de Andalucía en Granada son algunas de las obras más conocidas de Alberto Campo Baeza. Se le conoce como el "arquitecto de la luz" y por ese motivo, en el año 2019 recibió la Medalla de Oro de la Arquitectura, otorgada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España; y en 2020 volvió a recibir otro galardón, el Premio Nacional de Arquitectura. Para este último premio se celebró un evento en su queridísima Cádiz.

La guerra civil española sorprendió a su padre en Madrid en 1936 y cuando acabó la contienda fue enviado a Cádiz como médico y tachado de "hostil al régimen", "un castigo que a nosotros nos hizo muy felices", como declaró en una entrevista con Cosentino. Se crio en la capital gaditana, "y aquello fue lo mejor que nos pudo pasar". "Vivimos muy felices. No sabría describir lo maravilloso que es vivir junto a La Caleta", añadió. Además, fue un lugar muy importante para su trabajo posterior, ya que "descubrir la luz de Cádiz resultó fundamental".

Adriana Fernández

Algo que no todos los gaditanos reivindican y que a Campo Baeza le gusta recordar es que todos los habitantes de la ciudad tienen ciudadanía romana y gaditana. Esto se debe a que en el año 49 a.C., cuando César Augusto aún no era emperador, acudió a la Torre de Hércules de Cádiz para que los sacerdotes interpretaran un sueño que había tenido, junto antes de cruzar el Rubicón y alzarse en armas contra el gobierno. El oráculo predijo que sería emperador y, cuando se cumplió, declaró a todos los gaditanos romanos de nacimiento.

Monumentos de ensueño en el casco antiguo

Se considera la ciudad habitada más antigua de España, fundada por los fenicios en torno al año 1104 a.C. con el nombre de Gadir, que luego cambiaron los romanos a Gades y finalmente derivó en Cádiz. Actualmente, cuenta con algo más de 100.000 habitantes y se conoce como la Tacita de Plata. Está rodeada por el Atlántico casi por completo, repleta de playas de arena suave y dorada y aguas cristalinas. Una de las más populares es La Caleta que mencionaba el arquitecto, situada en pleno casco histórico.

Calle histórica del centro de Cádiz / Istock / HORST GERLACH

Tiene unos 450 metros de longitud y una anchura de 50 en bajamar, pero lo más llamativo es que está enmarcada por dos fortificaciones: el castillo de San Sebastián, de cuya restauración se encargó el mismo Campo Baeza; y el de Santa Catalina. Son dos de los monumentos imprescindibles para aquel que visita la Tacita de Plata, dándose cuenta de la necesidad defensiva que había en la zona, atacada constantemente por piratas. Pero Cádiz es mucho más que playas y fortalezas, pues sus monumentos hacen que destaque aún más.

La playa de La Caleta en el casco urbano de Cádiz / Istock / Iakov Filimonov

El Teatro Romano es uno de los más antiguos, erigido sobre el año 70 a.C. y descubierto por accidente en 1980. O la Torre de Tavira, construida en el siglo XVIII y considerada el punto más alto del casco histórico. Aunque el rincón más famoso es la Catedral de la Santa Cruz sobre el Mar. Una cúpula dorada sobresale en el casco antiguo, tan cerca del océano que se dice que está sobre él. Su construcción duró más de cien años, entre 1722 y 1838, y se hizo para sustituir la Catedral Vieja, levantada siglos antes y emplazada junto a ella.

La Catedral de Cádiz a los pies del océano Atlántico / Istock / ANNA BARANOVA

Gastronomía excelente en la ciudad más bonita del mundo

Y si algo la distingue de otras ciudades andaluzas, además de sus playas paradisíacas, es su gastronomía, basada en lo que se pesca del Mediterráneo y el Atlántico. Los platos más conocidos son las tortillitas de camarones y el pescaíto frito, destacando también el atún rojo de almadraba, las papas con choco o el cazón en adobo. Otras recetas menos conocidas son las huevas aliñás, el potaje de tagarninas, las cabrillas con tomate y el pollo a la canilla. Así como dulces como los pestiños, el pan de Cádiz o la bizcotela.

Vista aérea sobre el centro histórico de Cádiz / Istock / TONO BALAGUER

Con razón, Alberto Campo Baeza afirmó en aquella entrevista que se dice mucho que es una ciudad preciosa y de las más bonitas, como The New York Times, que la declaró como tal hace unos años. A pesar de que asegura que se trata de "reclamos mediáticos", reconoce que "Cádiz es, verdaderamente, la ciudad más bonita del mundo". No lo afirma solo él. También lo dijeron Lord Byron hace un par de siglos, llamándola la "Sirena del Océano", o el chef José Andrés en esta época, donde encuentra su refugio que considera "casi sagrado".