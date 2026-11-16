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El arquitecto modernista con más obras en Barcelona no es Gaudí: tiene 300 edificios registrados, fachadas ornamentadas y construcciones religiosas

Fue uno de los arquitectos más prolíficos de Barcelona, a pesar de que no alcanzó la fama internacional del creador de la Sagrada Familia.

La gran obra de Sagnier en Barcelona

La gran obra de Sagnier en Barcelona / Istock / l

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Noelia Santos

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Resulta que no es Gaudí. El gran icono del Modernismo de Barcelona no es el arquitecto que más edificios modernistas construyó en la ciudad, aunque sí son los más emblemáticos, de eso no hay ninguna duda. Y es que, frente a la decena de construcciones del genio del Modernismo, hay otro arquitecto de la época que llegó a levantar más de 300, una cifra que lo convierte en uno de los arquitectos más prolíficos de Barcelona.

No es Gaudí: el arquitecto que dejó casi 300 edificios en Barcelona y cuya obra pasa inadvertida

No es Gaudí: el arquitecto que dejó casi 300 edificios en Barcelona y cuya obra pasa inadvertida / Istock

Su nombre es Enric Sagnier i Villavecchia, y aunque no alcanzó la fama internacional que sí logró Gaudí a comienzos del siglo XX, dejó una huella arquitectónica extraordinaria en la ciudad.

La joya desconocida de Gaudí: está a solo una hora y media de Barcelona

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Redacción Viajar

Quién es el otro gran arquitecto del Modernismo de Barcelona

Nacido en Barcelona en 1858, Sagnier se tituló en Arquitectura en 1882 y trabajó durante casi medio siglo, atendiendo encargos de familias burguesas (muy aficionadas al estilo modernista de la época), pero también de empresas, administraciones e instituciones religiosas. Esa diversidad explica que Sagnier diseñara desde viviendas y palacetes hasta edificios públicos, colegios, iglesias y fábricas. Y muchas siguen en pie a día de hoy.

Eso sí, aunque fue un arquitecto contemporáneo del Modernismo, su trabajo no fue siempre modernista. Es más, se puede definir su estilo como ecléctico, con etapas de inspiración medieval, barroca y clasicista. De hecho, un folleto del propio Ayuntamiento de Barcelona describe su arquitectura como una obra que, en buena medida, se apartaba del Modernismo dominante.

De estilo neoclásico, el edificio de la Aduana del puerto de Barcelona

De estilo neoclásico, el edificio de la Aduana del puerto de Barcelona / Istock / VLADIMIRS GORELOVS

Más edificios que Gaudí

Según un recuento oficial, atribuido al especialista Santi Barjau en una de sus referencias bibliográficas al arquitecto Sagnier, se habla de hasta 388 obras catalogadas, pero el total de proyectos del arquitecto podría superar incluso los 500. Frente a las dos decenas de edificios atribuidos a Gaudí, tal y como se desprende de una comparación que se puede leer en la web del Hotel Casa Sagnier, todo un emblema de la ciudad.

Puede que esta sea su obra más reconocible: Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Se trata del conjunto monumental que corona el Tibidabo, la montaña más alta de la sierra de Collserola y de la ciudad de Barcelona (se la conoce como la “montaña mágica”), con 512 metros de altura sobre el nivel del mar. Sagnier lo inició en 1902 y su hijo terminó las obras después de su muerte.

La basílica en la &quot;montaña mágica&quot; de Barcelona

La basílica en la "montaña mágica" de Barcelona / Istock

También es una obra de Sagnier el Palacio de Justicia, un edificio monumental proyectado junto a Josep Domènech i Estapà. Tal y como dicen los expertos, es una de las grandes muestras de su trabajo institucional. Entre los edificios empresariales, la antigua sede de la Caixa de Pensions es una de sus obras más destacadas, con un lenguaje monumental y referencias medievales.

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Dos palacetes que parecen de Gaudí

Y luego están las casas palaciegas, un edificio dominante en época modernista que tanto fascinaba a la alta burguesía. La Casa Pascual i Pons, situada en el arranque del paseo de Gràcia, destaca por su aire neogótico, sus torres y su ornamentación; y la Casa Garriga Nogués, un palacete residencial de comienzos del siglo XX, representativo de los encargos de la burguesía barcelonesa.

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