Un arquitecto desvela los secretos del palacio más grande de la realeza en Europa: 3.418 habitaciones, un salón del trono rococó y el búnker subterráneo que conecta con el Senado
De residencia histórica a refugio de guerra: historia, récords arquitectónicos y su famosos pasadizos secretos.
Madrid es la capital española, la pionera en el turismo español. A lo largo del año son más de 11,2 millones los turistas que eligen Madrid entre sus destinos más deseados. El Museo del Prado, el Parque del Retiro u otros puntos claves como La Puerta del Sol, La Plaza Mayor, La Gran Vía y la Galería de las colecciones Reales son paradas imprescindibles en sus rutas para conocer esta ciudad. Aunque sin duda, una de las visitas más concurridas, es el famoso Palacio Real, uno de los más grandes de toda Europa Occidental y que a lo largo del día recibe a un total de 4000 y 5000 visitantes.
Para quien no lo conozca es la residencia oficial del rey de España, aunque la familia Real vive en el Palacio de la Zarzuela. Su historia tiene muchos años atrás, entre el año 1738 y 1764 fue reconstruido tras el incendio del Antiguo Real Alcázar en la navidad de 1734. En su diseño participaron famosos arquitectos como Filippo Juvarra, Giovanni Battista Sacchetti y Francesco Sabatini, que desvelaron los secretos más ocultos de la realeza. Actualmente, ya no es una vivienda privada, se utiliza para ceremonias de Estado, recepciones oficiales, firmas de acuerdos y la presentación de cartas credenciales de embajadores.
Los secretos ocultos de la joya barroca clasicista
Con una superficie de 135.000 metros cuadrados, duplica en tamaño a los palacios de Versalles o Buckingham, lo que lo convierte en el palacio residencial y funcional más grande de toda la región. En total cuenta con 3418 habitaciones y esto se debe a un diseño arquitectónico muy vertical. Al construirse sobre el solar del antiguo Alcázar, los arquitectos aprovecharon la pendiente del terreno para crear muchas plantas superpuestas. Esto incluye profundos sótanos para las cocinas y almacenes, plantas principales para la realeza y niveles superiores destinados a la corte y el servicio.
La joya de la corona está en el salón del trono que conserva su decoración rococó tradicional desde la época de Carlos III. Lo que más llamará tu atención son sus paredes de terciopelo carmesí bordado en plata, los enormes espejos de la Real Fábrica de La Granja, sus esculturas de bronce y el espectacular fresco del techo pintado por el maestro veneciano Giambattista Tiepolo. Dentro podrás contemplar la Real Armería, considerada una de las mejores colecciones de armas y armaduras del mundo. Custodia las armaduras históricas que utilizaron monarcas como Carlos V y Felipe II, incluyendo las impresionantes armaduras para los caballos y piezas de torneos medievales de los siglos XVI y XVII.
Un búnker subterráneo que conecta con el Senado
El búnker subterráneo y los pasadizos que conectan con las inmediaciones del senado son uno de los secretos de ingeniería militar y política mejor guardados en Madrid. Durante la Guerra Civil española, debido a que el Palacio Real se encontraba prácticamente en la línea del frente de batalla, se construyó un búnker subterráneo reforzado debajo del edificio para proteger al mando militar y los archivos.
Este búnker no pertenece al diseño original del Siglo XVII de los arquitectos barrocos, sino que fue una adición defensiva del siglo XX para resistir bombardeos pesados. El verdadero pasadizo generó la leyenda del Senado, que se decía que conectaba con el Palacio Real con el Palacio del Marqués de Grimaldi, ubicado en la misma Plaza de la Marina Española, a escasos metros del actual Senado.
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