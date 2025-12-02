Aromas, paisajes y vinos que reconfortan

El paisaje de Rioja en invierno invita a maridarlo con un vino. Las colinas suaves, el Ebro serpenteando entre viñedos, los pueblos medievales envueltos en niebla. Desde el Mirador de la Sonsierra, en San Vicente, el mosaico de tonos invernales se despliega como una pintura silenciosa e íntima. Bodegas como MUGA o LÓPEZ DE HEREDIA, en el centenario Barrio de la Estación de Haro van más allá de la visita, ofreciendo experiencias y catas con las que entender el tiempo, la paciencia y la precisión detrás de cada botella de la Denominación.