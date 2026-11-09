Ni Arnedillo, ni la Hermida: El balneario más espectacular de España es Patrimonio de la Humanidad, tiene un espacio arbolado perfecto para caminar y termas romanas del siglo III

Llegan las mejores fechas pero también una de las más estresantes, las cenas de Navidad, las reuniones familiares, la decoración navideña y los regalos a última hora. Por ello, ahora es el momento perfecto para darte un capricho, hacer una pausa y disfrutar de uno de nuestros planes favoritos: ir a un buen balneario. Nuestra recomendación es que te dirijas a la provincia de Badajoz, nada de Arnedillo ni La Hermida, concretamente a la localidad de Alange.

Martín Álvarez

Aquí está el balneario más espectacular de España y además, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993 como parte del Conjunto Arqueológico de Mérida. Destaca por encima de los demás por ser uno de los poquísimos lugares en el mundo donde puedes bañarte hoy en día exactamente en el mismo lugar y en la misma agua donde lo hacían los romanos hace más de 1800 años de antigüedad. Desde la antigüedad se le conoce como el “balneario del sistema nervioso” por sus efectos sedantes, analgésicos y relajantes.

Termas romanas / wikimedia Commons/Carlos Cabanillas

Las termas romanas: detalles arquitectónicos e historia

El edificio romano original es de planta rectangular de 33 metros de largo por 16 de ancho. En su interior tiene dos cámaras circulares gemelas idénticas de casi 11 metros de diámetro y 14 metros de altura. Algo que quizás desconocías es que en la antigüedad, una de las cámaras estaba destinada exclusivamente a los hombres y la otra a las mujeres. El origen medicinal del balneario fue gracias al hallazgo de una piedra inscrita del siglo III d.C., en donde Licinio Senerario agradece a la diosa Juno haber curado a su hija. De ahí que los dos hoteles del complejo lleven hoy los nombres de Varinia Serena y Aqualange.

Piscina exterior balneario de alange / Sparelajarse

Sus aguas tienen un efecto sedante único, sus aguas mineromedicinales brotan a una temperatura de 28 °C y son muy ricas en litio y radón, actuando directamente en el sistema nervioso. Trata el estrés, ansiedad, insomnio, reumatismos y artrosis. Tras siglos de abandono, el recinto fue reconstruido en el siglo XIX, conservando un elegante pabellón de estilo neoclásico con patios interiores y galerías con bañeras individuales talladas en bloques de mármol de la época.

Balneario de Alange / balneariodealange.com

Un entorno con auténtico encanto

Junto afuera encuentras la piscina activa exterior, una amplia piscina de verano rodeada de una gran pradera Kneipp con césped natural, perfectamente integrada en el paisaje y con hamacas y tumbonas que los bañistas pueden utilizar de manera libre.

Balneario de Alange / balneariodealange.com

El recinto tiene justo al lado un bar, el Bar del Parque y un restaurante con terraza donde podrás tomar algo o disfrutar de sus verdaderos platos tradicionales extremeños. Al lado están los jardines decimonónicos, que son espacios de árboles muy cuidados del siglo XIX, rodeados de muchísima vegetación autóctona ideal para relajarte y con un aire que recuerda las épocas antiguas.

¿Cuánto te cuesta?: todas las tarifas y horarios

La entrada de día incluyendo la piscina exterior junto al jardín tiene un coste de 12 euros en días laborables y 15 en fines de semana y festivos. Por otro lado, tienes los circuitos termales con una duración de 90 minutos. Se descompone en tres circuitos diferentes, para empezar el circuito relax de 37 euros y 79 euros si incorporas un masaje de 35 minutos. El circuito romano incluyendo las termas romanas originales del siglo III tienen un coste de 42 euros y de 84 euros con masaje y por último, el circuito de belleza con una tarifa de 47 euros y 89 con masaje incluido.